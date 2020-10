Juliana Gattas: “Los conciertos no son lo mismo sin público”

Juliana Gattas no para. La pandemia no la detiene y junto con Ale Sergi en Miranda! siguen imaginando maneras de encontrarse con el público. Ahora es el turno de Por amar al amor, que el 10 de octubre, desde homemusic.live, llega para homenajear con canciones a las telenovelas. Diario Hoy habló con Gattas para saber más de este y otros proyectos.

—¿Fue difícil seguir trabajando en medio de esta situación extraordinaria?

—Surge espontáneamente de las ganas de continuidad que tenemos y de la cachetada que fue para los proyectos que teníamos el parate de este año, tenemos un disco entero grabado, tenemos ganas de mostrarlo, salir de gira, la portada, las fotos. Cuando asimilamos la novedad despejamos todo para ver qué podíamos hacer, rodamos tres videos en cuarentena, el streaming, de a poco nos junamos, primero Ale y yo, después con la banda para el streaming del Movistar Arena. En los videos estuve muy involucrada, de hecho uno lo rodamos acá en mi casa, son todos intentos de permanecer en los que nos gusta hacer y buscamos otras maneras creativas para mostrar lo que uno hace. Esto de la novela nos parecía interesante y como arriesgado de no ir a lo seguro de hacer un concierto igual a lo de antes pero vía streaming. Sabemos que los conciertos no son lo mismo sin el ingrediente público, adrenalina, gritos.

—¿Cómo vivieron el show del streaming que hicieron?

—De mucha incertidumbre, sentí que volvía a un lugar de nervios que hace mucho no tenía, de adrenalina, cosas que me son ajenas como la internet, que funcione, que no se caiga y me sorprendí con lo cálido que fue, sentí a la gente cerca, no es tan instantáneo como un show en vivo, pero la previa y el post es como una ebullición de sentimientos parecidos a una noche de show. Es diferente, me gusta esto que tiene de moverte de tu zona de confort, nos movió la estantería y estamos en foja cero.

Cómo será Por amar al amor, su primera telenovela musical

—Vuelven con la telenovela ahora en el show ¿cuáles recordás?

—A mí me gustaba mucho Celeste, donde estaba Teresa Visconti, que hacía Dora Baret, después Celeste siempre Celeste, no a nivel fanatismo, pero sí detalles que tenemos muy presentes como los susurros de Andrea del Boca, Amándote, Cristal, los nombres, la ropa, las malas tan malas, las buenas tan buenas, lo que pasaba tan dramático, golpear a alguien en una silla de ruedas, muy extremo todo.

—Muy bizarro todo…

—Muy, los ricos muy ricos, los pobres muy pobres, todo tan marcado, y es algo que mantenemos en Miranda!, tiene que ver mucho con eso, de la chica llorando en una mansión con columnas y piso de mármol.

—En el espectáculo ¿sos más Teresa o Celeste?

—Soy Celeste, soy Juliana María, es buena, es pobre, y sufre.

—¿Viene del interior?

—Sí, viene del campo, la novela, al tener el musical nuestro en el medio, tiene el guion que está en el imaginario hilado con las letras de las canciones, y esa cosa histriónica de los musicales de estar en medio de una escena y empezar a cantar. De la nada, desde Mary Poppins, pasar de estar hablando a cantar lo que se dice.