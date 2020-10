Ezio Massa: “Esto es una transición para empezar de nuevo”

Instalado en Estados Unidos, Ezio Massa acaba de ser premiado en el festival New York International Film Awards, en las categorías mejor guión y mejor edición, por su último proyecto Alter Ego. Diario Hoy dialogó con el realizador para saber más de su trabajo.

—¿Cómo recibiste los premios a la película?

—Sorprendido, es como una primera vez en todo, primera película que hago en inglés, con un casting de intérpretes de trayectoria como Eric Roberts y Dylan Walsh. Este es el primer festival al que nos anotamos. Es una ayuda importante para la película, porque se hizo a pulmón y de manera independiente, no me llamaron de un estudio para hacerla, así que me esforcé para hacerla con un inversor que me apoyó. Después de siete películas en Argentina, esto es una transición para empezar de nuevo.

—¿Fue complicado armar esta producción?

—El guion fue clave para atraer todo, durante un tiempo lo tuvo Christian Slater, casi un mes y medio.

—¿Ves alguna foto del día después?

—Es difícil, hay un reconocimiento temprano de la película, ahora tenemos los reconocimientos del festival y tuvimos una postproducción extensa. Hay gente que quedó muy satisfecha y me veo haciendo base acá, acompañando a mi hijo, remándola.