Nai Awada: “Lo que más me gusta es hacer cine”

Como otros tantos artistas, Naiara Awada tenía previsto un 2020 repleto de proyectos que quedaron en stand by a raíz de la pandemia. Uno de ellos era el estreno de Sangre Vurdalak, un filme donde luce sus cualidades como actriz, y sobre eso habló, entre otras cosas, en diálogo con diario Hoy.

—¿Cómo estás pasando la cuarentena?

—La verdad es que de esto salís hecho un genio o te destruye. Yo pasé por todos los estados. Al principio, estaba tranquila porque la vida cotidiana del actor sin pandemia tiene idas y vueltas: salvo que tengas un año de contrato de tira televisiva o de teatro, no hay una rutina. Por la vida de actriz, estoy acostumbrada a estar en casa hasta que me salga otra cosa. Después se empezó a poner heavy. Además, yo siempre voy a notas y programas, entonces me tuve que hisopar después del positivo de Lizy Tagliani, y ahí me asusté mucho y no fui a ninguna nota más. Pero esto se siguió extendiendo, y necesito difundir y promocionar mi trabajo, así que retomé.

—Además, este año estaba prevista una película en la que trabajaste...

—El filme se llama Sangre Vurdalak y lo protagonizan Germán Palacios y Alfonsina Carrocio, una actriz uruguaya, mientras que yo soy coprotagonista. Es una película de época y de género, pero tiene un montón de condimentos más. Se trata de una familia particular con vínculos muy particulares, que terminan transformándose en vampiros. Está buenísima la trama y tiene una producción de muchísima calidad.



—¿Qué nos podés contar de tu personaje?

—Soy la hermana mala. Me encanta hacer de mala. Así que tengo un gusto agridulce porque vamos a tener que esperar para verla acá. Siento que es una de las mejores cosas que hice hasta ahora en mi carrera y se va a estrenar en España, en el Sitges (Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya). Para mí, como actriz, es un prestigio poder estar en un festival internacional tan importante con la película. Y en nuestro país, por el momento, solo se puede ver el tráiler, por lo menos para ir contagiándose de ganas de verla. La verdad es que lo que más me gusta es hacer cine y lo extraño mucho, así que ojalá que se pueda volver pronto.

—De todas maneras, tenés un trabajo intenso en redes, tanto con tu marca como con los productos de belleza que promocionás, ¿no?

—Sí, Naiblack surgió en 2018, a modo de prueba porque siempre me gustó la moda. Decidí empezar con jeans y me fue bárbaro, realmente estoy muy impactada porque en pandemia vendimos un montón. La verdad es que a todo lo que hago le pongo mucho amor y estoy muy contenta con la marca.