Majo Staffolani: “Cuento historias que me atraviesan”

Luego de darla a conocer en diferentes festivales, María José Staffolani presenta Roman en Cinear. Una historia de amor protagonizada por Carlo Argento y Gastón Cochiaralle. Diario Hoy charló con la realizadora para saber más de esta propuesta rodada en cinco días, y con un equipo 99% femenino.

—¿Por qué pensás que el cine independiente es mal visto?

—No sé. No es que no quiero hacer una película con presupuesto, pero en la incertidumbre del mientras tanto quiero seguir haciendo cine de esta manera. Roman es una película hecha en un 99% por mujeres, con calidad, un nivel técnico increíble. No se consume como cine precario.

—¿Para vos hacer cine LGBTIQ+ es importante?

—Para mí el cine tiene que estar asociado a cosas que sé; me voy a mover en terrenos que conozco, lo que me hace feliz, me hace llorar, me emociona. Yo cuento historias que me atraviesan, dio la casualidad que fueron historias LGBTIQ+, yo soy lesbiana y celebro poder hacerlo. Colmena fue hecha en 2015 de una relación sin etiquetas, cuando lo binario estaba impuesto, la mirada machista. Prefiero contar historias que están en mi cabeza y no imponer otras cosas. Roman surge también así, de una historia conocida y familiar, mi madre se enamoró de una mujer a los cincuenta años, me lo contó a las cuatro de la tarde, fui a una reunión de trabajo, no presté atención, volví a casa y escribí Roman. Les dije a mis dos amigos que me ayudaron en Colmena y no me dijeron más que sí y la hacemos.

—¿Qué pasa cuando terminás un proyecto? ¿Generás enseguida otro?

—Sí, porque la vida me lleva a eso. Yo escribo en cualquier lado, la sociedad misma me da material de sobra, y sobre todo lo malo, porque escribo desde ahí; o desde la tristeza más profunda, y por suerte tengo un grupo humano que me contiene y me acompaña porque sola no llegaría a ningún lado.

—¿Cómo vivís el estreno online?

—Cuando me enteré que lo íbamos a estrenar en Cinear, primero sentí muchísima nostalgia, porque a mí no hay nada que me guste más que compartir la película con el público. Una película es la que se escribe; otra, la que se filma; otra, la que se edita y otra, la que el público devuelve, y mi trabajo lo baso en eso. Después me dio muchísima alegría, porque el estreno a través de la plataforma va a permitir que se vea desde Tierra del Fuego hasta Misiones, yo soy de allí, de Eldorado; y me pone contenta, porque siempre creí que el cine tiene que federalizarse, y no ser solo apto para aquellos que se podían acercar al Gaumont.