Lorena Vega: “En el streaming no está la corporalidad”

La multifacética Lorena Vega dirige, en medio de la pandemia, Civilización, de Mariano Seba, que en breve se verá por el Teatro Nacional Cervantes. Además estrenará La dosis, de Martín Kraut, y recoge los halagos por Yo, Encarnación Ezcurra. Diario Hoy dialogó con Vega para conocer más detalles de su trabajo.

—¿Qué hiciste en cuarentena?

—Con el streaming sacamos todo lo que estaba grabado, que era un registro, pero no pensado para la cámara como será lo del Cervantes. Mis clases de actuación las traduje a clases por zoom de escritura de monólogos teatrales, y me reconectó con la escritura.



—Yo, Encarnación está teniendo mucha repercusión online…

—Sí, y se puede disfrutar por streaming, aunque no es lo mismo, no está la corporalidad en presencia, porque el teatro relata también con eso. El registro es a tres cámaras; la obra en el Viejo Teatro del Pueblo tenía tres frentes y el registro también, así que lo acompaña muy bien.

—En breve estrenás La dosis, donde además de

trabajar con género, hay un color social que la atraviesa. ¿Qué te gustó de la propuesta?

—No una sola cosa; cuando me llega un proyecto, hago una lectura de varios elementos. Primero, trabaja un género y una temática no muy explorados en el cine, está vigente la lucha por la legalización del aborto, y los cuerpos, y creo que la película tiene eso también en operación. Al mismo tiempo me gusta jugar algo con una expresividad particular, que parece sencilla y no lo es.

—Hay un elenco muy teatral…

—Sí, pero con mucha experiencia en cine, gente que pivotea en el teatro también, gente del mismo territorio, que nos conocemos de los mismos espacios y me ponía en esa cuerda; es seca, no del todo expresiva, entiende el conflicto, lo sabe, puede hacer un comentario punzante sobre la situación, pero entiende el lugar que ocupa, subordinada. También me interesaba que era una ópera prima, el director tenía muy claro qué quería contar, me daba confianza. Y también la fuente laboral, es un trabajo, lo hicimos en verano, momento de bache de clases, todo cerraba, nos entendimos en seguida. Martín, el director, ahora es amigo.

—Hiciste en pandemia Todo lo que está a mi lado, ¿cómo fue recuperarlo?

—Fue hermoso volver a hacerla. Fernando Rubio, creador, entendió que el hecho performático podía generar un encuentro online, lo propuso y nadie dudó.