Karina, L-Gante, Benito Cerati: algunos lanzamientos de viernes

Como ya es costumbre mundial, los viernes es día de estrenos musicales. Vale un breve repaso de lo que dejó este viernes de mediados de octubre. Karina, una de las reinas actuales de la movida tropical, presentó No lo voy a lamentar. Para sorpresa de varios, no se despacha con un ritmo bailable, sino con una balada romántica hecha y derecha en la que relata cómo un amor va desdibujándose de a poco. De todos modos, es una buena manera de ir calentando el ambiente para su presentación en el Movistar Arena, el próximo 21 de octubre.

El que sí le puso picante a la cosa es L-Gante. Es que el muchacho aportó lo suyo a M3, la nueva canción del tucumano John C. Y no lo hizo solo, porque también se sumó el chileno El Jordan 23. A puro trap turro y perreo, los chicos sa­cuden la pista de baile. “Mami, yo hago la mía desde los 16”, canta John C, mientras que L-Gante agita: “La boca les callé a los que me criticaron”. Por su parte, Jordan 23 corona: “En el boliche hago party cuando aterriza el chileno”.

Otro que sigue adelantando parte de su próximo disco es Benito Cerati. Después de Agujero negro, acaba de presentar Buenos días, amor, una balada de cadencia pop. El propio músico expresó: “Musicalmente está inspirado en ba­ladas ochentosas como las de Simple Minds o Roxette, y le agrego un toque personal: mi fascinación por el mundo de la ópera y el trip hop”.