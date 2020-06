Karina Mazzocco: “Tenemos que acostumbrarnos a una nueva realidad”

Karina Mazzocco comenzó su carrera en el polémico y recordado programa De a dos, para luego construir un sólido camino en televisión con propuestas de todo tipo que la consolidaron en su rol. En medio de la pandemia dialogó con diario Hoy para contarnos más de su presente.

—¿Cómo fue empezar un proyecto en medio de esta situación atípica?

—Coincido en que es un momento atípico como para comenzar algo. Venía con algunas actividades desde principios de año y se suma este programa nuevo en un canal novedoso. Me alegra saber que surge un canal, aunque no me convoquen, me pone feliz porque es una buena boca de comunicación, de expendio, para colegas, e incluso para mí. Y otra cuestión es la llegada que tiene la señal en países latinoamericanos, la idea de unir, de enriquecernos en las diferencias, costumbres, idiosincrasias. Y la temática me encanta porque soy amante del arte, del “hágalo usted mismo”, de la cocina, todo, estoy muy contenta.

—¿Es la primera vez que hacés un ciclo de estas características?

—No, había hecho algo similar en Casa Club TV, Sentirte bien, y en Mañaneras, que estaba Jimena Monteverde, pero cada ciclo tiene sus particularidades y este es diferente a otros.

—Y en tiempos de conquistas de género, hay cierta parte del feminismo que rechaza programas del “hágalo usted mismo”…

—Creo que todo es cíclico en la vida, y por qué no en los medios de comunicación. Vivimos diferentes etapas, pero todo vuelve, la moda hoy invita a buscar y usar prendas que utilizábamos en otras épocas. Invitamos a volver a hacerlo en casa, a alentar a emprendedoras y emprendedores. En la cocina pasan hombres y mujeres, en las manualidades también, es una versión siglo XXI. Cada programa tiene su historia; soy muy exigente y las primeras semanas de un programa no la paso bien, porque hay que entrar en un tono, después de dos semanas de aire toma un color.

La vida en cuarentena

—¿Cómo estabas viviendo el aislamiento en la previa a salir para el programa?

—Soy muy cuidadosa. No te digo todos los días, pero miro los diarios y es muy divertido ver cómo un medio trabaja de una manera y otro de otra, me divierte cómo todo puede cambiar por el interlocutor. Lo tomo con responsabilidad, cuando comunico y cuando me informo, no me subo a la ola del terror, porque eso me paraliza, desde el miedo no puedo sacar mi potencial. Trato de estar informada lo indispensable y la sobreinformación no es positiva, entrás en un túnel, un embudo, y te intoxicás.

—¿Tomás recaudos cuando salís de compras?

—Sí, definitivamente. Más de cien días de cuarentena ya, pasé por todos los estados, de no salir por más de veinte días a salir, a circular con paranoia, llegar a casa, desinfectar todo, bañarme de pies a cabeza. Pero ahora no es que estoy más relajada, sé que si me tiene que tocar, esto nos va a pasar a todos, es lo esperable, me va a tocar, con recaudos y sin. Y ahora salgo más, voy al estudio y tomamos todos los cuidados. Pero es difícil, porque tenemos que desaprender todo lo aprendido y acostumbrarnos a una nueva realidad.