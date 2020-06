Kris Niklison estrena la innovadora obra Cajas chinas

La multifacética Kris Niklison ideó en medio de la pandemia Cajas chinas, un formato de cineteatro que podrá verse desde el 25 de junio, a las 22, en sus redes, con entradas disponibles en ticketek.com.ar.

—¿Cómo estás viviendo la cuarentena?

— Volvía a Buenos Aires el 17 de marzo, pero el 15 veía la que se venía y tomé una decisión: o me voy a Argentina donde el gobierno iba a hacer un camino decente o me quedo en Brasil. Ya sabía que iba a ser uno de los focos de la pandemia, pero ahí tengo mi paraíso y gracias a Dios tomé la última decisión. Este lugar, que se llama Casa das artes, fue hecho para inspirar, y creo que por eso pude imaginar y ensayar todas las noches Cajas Chinas.

— ¿Te informás?

— Me aíslo, no solo ahora, soy así, estoy informada, sí. Sé lo que pasa en Brasil, en Argentina, pero no lo alimento, al universo le doy mi energía positiva y como hago desde pequeña, con una infancia de cierta soledad, jugando con los sapos, las nubes, la plastilina, estoy creando. Lo llamé a Daniel Aráoz, el más increíble improvisador que conozco, se sumó Roly Serrano, Romina Gaetani, Sang Min Lee, Ivo Müller, y nos pasamos ensayando cinco veces por semana de 19 a 21, y la cuarentena pasó de otra manera, creativa.

—El adelanto se ve muy lindo…

—Sí, hay mucho ingenio, es un producción en la que me arreglo con lo mínimo, Diletante fue eso, en Vergel tuve más plata, pero aprendí a hacer cosas en el conservatorio, con un banquito de tres patas, esto es lo mínimo de lo mínimo pero con mucho talento, porque los actores son unas bestias.

—De cara al estreno ¿qué te gustaría que pase con esto? Sos la primera cineasta que trabaja los contenidos online en pandemia…

—Sabía eso, empezamos muy temprano, pero los ensayos nos llevan a salir ahora, además me di el lujo de inventar cineteatro que es lo que es y lo que soy yo, un proyecto integrador, que suma mis 25 años de teatro y mis conocimientos de cine.