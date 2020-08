Kubilai Medina: “Un disco es la foto de un momento de la banda”

En octubre de 2004, cuatro artistas de la ciudad de La Plata confluyeron en la misma urgencia: la necesidad de hacer música.

Con el correr de los años la formación se fue modificando y Mostruo! se volvió un quinteto integrado por Kubilai Medina (voz y guitarra), Alfredo Calvelo (teclados y guitarra eléctrica), Gabriel Ricci Liajovetzky (bajo), Lucas Finocchi (guitarra) y Santiago Rogati (batería).

Durante estos casi 16 años la banda ha editado siete trabajos. Todas ellas obras que fueron valoradas por la crítica nacional y reconocidas por su propuesta musical.

—¿Cuál es el secreto para mantenerse unidos después de tantos años?

—No sé si hay una receta, somos muy amigos y disfrutamos mucho hacer música juntos.

—Siempre han tenido una identidad muy marcada y la sensación es que no modificaron su esencia, ¿cómo hacen para mantenerse en eje?

—El eje de Mostruo! son las canciones. Nosotros somos una banda que hace canciones y el lenguaje en el que las hacemos es el rock, que es el que nos sale. Supongo que el tema de la identidad de la banda está dado porque siempre hacemos lo que tenemos ganas de hacer.

—Tienen varios trabajos discográficos, pero se notó un cambio en la producción del 2014 y en Moderno volvieron a las raíces, ¿por qué fue eso?

—Mostruo! es una banda bastante ecléctica, tanto en los gustos musicales como en las canciones que hacemos, me parece que eso es lo que más nos identifica. La verdad es que Profunda desorganización fue un disco más para adentro, no tan urgente y con letras más enroscadas, tal vez esa es la diferencia. No sé si es que en Moderno volvimos a las raíces, sino que en ese momento salieron esas canciones. Nosotros pensamos que un disco es la foto de un momento de la banda. Estamos todo el tiempo atravesando distintos momentos así que cada disco es una foto distinta.

—¿Cómo venía el año y qué pasó con la pandemia?

—La cuarentena nos canceló todo el año. Teníamos un montón de shows y cada tanto me aparece en la agenda del celular ‘Hoy toca Mostruo!’ y se me cae una lagrimita.

—Y en este extrañar los escenarios, ¿pensaron en hacer alguna trasmisión vía streaming?

—Sí, pero no suena muy bien y entonces desanima. Extrañamos mucho los escenarios, pero eso no se reemplaza con nada, así que es un momento de nostalgia para tocar.