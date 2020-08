Milena Salamanca: “Soy introspectiva e introvertida, pero el escenario me da mucha seguridad”

Durante una entrevista íntima con diario Hoy, la cantante Milena Salamanca presentó su nuevo trabajo musical homónimo, que contó con la producción de Raly Barrionuevo. Además, reveló cómo vive estos tiempos de conquistas y batallas dentro del ambiente artístico.

—¿Qué opinión te merece la ley de cupos que finalmente se volvió una realidad?

—Suceden muchas injusticias en el ambiente de la música, en todos los ambientes, y en algún momento se iba a dar. Se estaba gestando, como la ley de aborto. Digo que tenía que suceder, en función de que es lo justo porque cuando uno no piensa por el otro y solo mira su ombligo, se cae todo. Culturalmente, en mi caso, el ambiente del folclore es muy machista, hay toda una cuestión rara y ambigua en la que la mujer no puede cantar. Si no se permite el espacio para expresarse, es muy difícil que se construyan nuevas músicas. Termina siendo un círculo constante para las mismas personas. En esta época nos toca a nosotras luchar por un espacio digno sin ser señaladas, y que nos digan que no tenemos que estar ahí o nos juzguen por el talento.

—¿Cómo transitaste este trabajo junto a Raly Barrionuevo?

—Tenemos una gran amistad, nos respetamos y queremos mucho. Ambos somos exigentes y nos llevamos muy bien con eso. Trabajamos eligiendo los temas, cada uno viajando a la casa del otro, y en parte se grabó en su estudio. Una experiencia que más allá de la amistad, fue muy profesional. Fue una búsqueda constante para encontrar un concepto, siempre mirando un norte en el que sea algo respetable artísticamente y nos dé orgullo. Conceptualmente invita a la introspección, que es algo que nos está pasando ahora en pandemia. Yo soy introspectiva e introvertida, pero el escenario me da mucha seguridad.