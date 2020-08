“El streaming es la única manera de compartir que tenemos ahora”

Vivía en Capital, donde inició su carrera musical. Sin embargo, hace cuatro años, Adrián Berra se mudó a las Sierras de Córdoba, donde se encuentra inmerso en su oficio artístico.

Ahora se prepara para el show online que dará este jueves, a las 22, de la mano de Río Arriba, una sala de conciertos y espacio cultural autogestivo.

Durante una entrevista con diario Hoy, el cantante repasó su carrera y adelantó ciertas aristas de lo que se verá en el concierto.

—En marzo lanzaste un sencillo, Sendero Ceniza, ¿cómo fue el proceso creativo?

—Es un disco que empecé a grabar en el domo, mi estudio de grabación. Lo que pasó es que el año pasado en Córdoba hubo un incendio bastante grande y escribí pensando en los incendios forestales.

—¿Cómo viviste el lanzamiento en tiempos de pandemia?

—La verdad es que no tenía pensado sacarlas todavía. Quería seguir construyendo algunas canciones, terminar de generar algo más compacto y sacar todo el EP junto. En el marco del aislamiento decidí sacarlos a modo de compartir porque me parecía que estaba bueno ya que era un momento muy particular.

—Y en este compartir vas a estar haciendo una presentación vía streaming el 20. ¿Qué podés contar sobre lo que se va a escuchar ahí?

—Estamos preparando un concierto bastante especial para la ocasión. En realidad voy a estar solo, pero con algún invitado. Vamos a hacer un repaso de canciones anteriores y algunas canciones nuevas que también voy a tocar. Me lo tomo como una oportunidad de volver a tocar y de llevar las canciones a la gente de una manera nueva, en un formato nuevo.

—¿Creés que el streaming llegó para quedarse?

—No creo que reemplace al concierto en vivo, pero me parece que es la única forma de compartir que tenemos ahora, y por eso lo estamos realizando.