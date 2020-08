Marina Glezer: “Me siento libre cuando soy el medio para contar”

A su rol como actriz, Marina Glezer le sumó, en el último tiempo, la dirección, la conducción y la producción de un ciclo de radioteatro. En diálogo con diario Hoy, reveló detalles de su trabajo.

—¿Con cuál de todos los roles que tenés te sentís identificada?

—Me pasaron cosas que me marcaron mucho. Cuando decidí hacer pública mi lucha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo me sentí raleada; y que la sociedad no estaba preparada para el debate. Con el cambio de paradigma me sentí libre para explorar muchas facetas, en mi vida pública, como dirigir, producir, pero yo me formé para ser actriz, y en esos espacios me siento muy feliz con la posibilidad de crear mundos ficticios. En la maternidad también, pero conlleva una gran responsabilidad, me siento libre cuando soy el medio para contar, cuando escribo, cuando actúo, cuando puedo indagar en el accidente, en la prueba y error, aquello que no está ligado a la realidad.

—Cuando comunicás, ¿sos consciente del poder que se ejerce?

—Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, sabiendo que cuando uno comunica, construye y replica cierta ideología, cierta idea y formación de conocimiento, por eso hay que tener responsabilidad.

Crear en tiempos de pandemia

Inquieta, exploradora, Glezer sigue conectada con la cultura, desde diferentes lugares en los que, con pasión, cumple con excelencia.

—¿Es difícil seguir impulsando la creatividad en medio de este paréntesis?

—Siempre estoy haciendo 1.500 cosas. Hay pocas cosas que me detienen o paralizan, realmente pocas, tiene que ver con un ímpetu o una característica personal. Los embates o coyunturas sociales no me paralizan, lo que hago es usar todo aquello que siento para un hecho creativo. En este momento estoy rescatando un cortometraje que dirigí en 2015 y abandoné porque no tenía los medios, y ahora que aprendí a editar y me apoyan amigos, lo estoy reeditando para encontrarle una nueva forma.

—No te para nadie…

—Sí, en términos de construcción territorial social, pero dentro de casa hay un mundo con infinitas posibilidades de explorar y en la espera hay muchas cosas en gatera, que cuando digan “Ya”, salimos.

“Los artistas nunca nos fuimos de los hogares”

En medio de la cuarentena Marina Glezer estuvo presente, aun en ausencia, con la reposición de algunos programas de TV.

—Se vieron algunos programas en donde estuviste, como

Avenida Brasil, La casa, Las 13 Esposas de Wilson Fernández. Es injusto que sean los últimos en volver, ya que se está pasando mejor este momento gracias a ustedes…

—Uno puede hacer un consumo responsable y limitar algunas cuestiones, pero nunca podés dejar de leer, escuchar música y ver películas. Siento que la cultura es un derecho humano de primera necesidad, por eso no comulgo en que seamos los últimos en volver, porque nunca nos fuimos de los hogares, de los teatros. El tema es lo que está establecido como industria del entretenimiento y cómo nosotros vivimos como parte de esa industria, que generan productos para un público subestimado, que no reflexionan y sólo generan dinero y que no siempre tienen relación con el arte.

Repensar el arte desde el sonido

—Lanzaste Vuelve en la 750, un radioteatro. ¿Cómo es recuperar ese formato?

—Muy contundente. Cuando ya está hecho todo hay que apropiarse de la génesis de todo, si no podemos vernos, ni tocarnos, queda lo auditivo y ser penetrados por el hecho artístico desde los sentidos. De hecho, en las películas hay cierta linealidad entre imagen y sonido, y si por ejemplo ahora hicieras el sonido de esta escena, habría otros sonidos detrás. Cuando me voy a trabajar afuera, lo que uno extraña es eso. Marisa Monte habla del barulhinho bom, si uno puede ejercitar esa percepción, para parar la velocidad de la imagen, es algo olvidado, porque en otro momento no había esa posibilidad. Antes uno tenía los sentidos puestos al servicio de la comunicación y hoy es todo visual, por eso me interesa explorar otros sentidos.