“En HDP hay gente dando sus primeros pasos”

A partir del jueves 20 se podrán ver las dos primeras temporadas de HDP, una producción realizada por docentes y alumnos del Polo Audiovisual de Merlo y que tiene como protagonistas a Nazarena Vélez, Alejandro Fiore y Pablo Yotich. En este marco, el diario Hoy conversó con Fiore para saber más sobre esta ficción que se estrena en confinamiento.

—¿Cómo estás pasando la cuarentena?

—Es duro, porque por un lado está todo lo que tiene que ver con la prevención, pero no podés ver a familiares y a amigos, y tampoco te permite laburar.

—¿Cómo te llevás con el streaming?

—A mí no me atrae. Ahora se abrió para que los actores puedan ir a filmar y después pasar la obra por streaming, pero sin la gente me resulta frío, es como un ensayo. Y si la filmo, me agarra la del director y quiero hacerla como una película. (Risas). Tal vez tiene que ver con que soy actor y veo otras cosas: cómo armaron la puesta, la escenografía, etcétera.

—Están próximos a estrenar HDP, la serie...

—Sí, se estrena el 20 de agosto, a las 20, por Mirar.net.ar, la nueva plataforma gratuita del Polo Audiovisual de Merlo. Estuvimos filmándola el año pasado con un grupo de actores y con alumnos de los distintos talleres (estudiantes de cámara, guion, edición, teatro). Lo bueno de HDP es que trabaja un montón de gente que está dando sus primeros pasos y que, aunque la serie está hecha muy a pulmón y es muy casera, está muy bien realizada.

—¿Qué nos podés contar de la ficción?

—Es la historia de tres personas, Denis (Vélez), Piero (Yotich) y Héctor (yo), que atravesaron distintos problemas en su infancia y que hoy cada uno tiene una adicción

diferente. Entonces, comienzan a secuestrar gente para sacar provecho de eso, pero también para ayudar a quienes lo pasaron. Una especie de Robin Hood rara. Son profesionales, las cosas les salen bien, hasta que secuestran a la persona equivocada y empiezan a vivir en carne propia lo que estaban haciendo.

—¿Qué sentís de que se estrene en cuarentena?

—Está bueno que se estrene la plataforma, porque tiene muchísimo material para ver, y está bueno que se estrene HDP.

Pregunta obligada: a la espera de Los simuladores

Al comienzo de la cuarentena, Mario Santos (Federico D’Elía), Emilio Ravenna (Diego Peretti), Pablo Lamponne (Fiore) y Gabriel David Medina (Martín Seefeld) volvieron a reunirse de manera virtual para pedir que nos quedáramos en casa y causaron furor en las redes. Consultado con respecto a la tan esperada película, Alejandro sostuvo: “Hablamos y hay ganas de hacerla, pero no hay fecha. Es como que lo tenemos pendiente con nosotros y con la gente, pero no tenemos ni idea cuándo podrá ser”.