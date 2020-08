A solas con Gabriel Rolón, el analista más querido

Durante una entrevista íntima con este medio, el psicólogo más querido y popular de Argentina, Gabriel Rolón, recorrió los detalles de El amor y las pasiones, el evento online que, junto a Cynthia Wila, realizará hoy desde las 20 a través de Plateanet.com.

―¿Qué detalles podés precisar de la obra?

―Se trata de una charla, un intercambio de miradas entre una escritora (Cynthia Wila) y un analista acerca del amor y las pasiones. La propuesta, como siempre, es pensar. Suelo hacerlo de la mano de las preguntas del público. Esta vez será junto a la voz, a veces disidente, de una mujer tan inteligente como Cynthia.

―¿De qué manera acompañás las batallas y conquistas de género?

―De todas las maneras que están a mi alcance. Me siento muy orgulloso de haber sido parte de la historia. Fui orador ante el Senado de la Nación durante el debate de la Ley de Matrimonio Igualitario, también ante la comisión de Diputados en el tratamiento de la ley de legalización del aborto. Tengo una postura ideológica muy clara, aunque casi siempre elijo no ponerla en juego de modo público. No como un intento de esconderla, pero no quiero sumar una voz más a la larga lista de personas que opinan. Prefiero el pensamiento a la opinión. Sin embargo, cada vez que sentí que podía sumar con mi palabra, allí estuve. Y seguiré estando en cada caso en que la lucha me convoque. Hoy, la lucha por la diversidad, las cuestiones de género, el respeto y el reconocimiento de los derechos de las personas más postergadas es una batalla que me gusta librar.