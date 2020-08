Francisco Bendomir dirige Una chica invisible

El director Francisco Bendomir estrena en la plataforma Cinear Una chica invisible.

—¿Cómo surgió la historia?

—Vivo viendo videos de YouTube todo el tiempo. Cuando me pongo a escribir, mis referencias vienen más de ahí que del cine, me parecía divertida la dinámica, aparecieron después varios personajes y el tema de la animación bastante más adelante. Era importante para mí que el personaje interactuara con algo de ficción, originalmente era un libro.

—¿Expectativas con el estreno?

—Me pareció interesante que al suspenderse los estrenos de las películas grandes haya atención para este tipo de filmes, además de que se vea en todo el país sin tener que invertir demasiado para que suceda.

Andrea Carballo: “Me divertí mucho haciéndola”

Andrea Carballo estrena Una chica invisible, disponible desde esta semana en Cinear.

—La película se conecta con Ni una palabra de amor, corto del Niño Rodriguez que protagonizaste, ¿viste esa relación?

—El director me lo propuso por eso, creía que era la persona indicada para hacerlo porque yo hice esa transición. A Andrea, la protagonista, le pasan cosas oscuras desde la viralización.

—Además habla de la seguridad en internet…

—Con una lectura sobre cómo afectan a la comunicación las redes sociales, con una influencia muy grande para todas las personas y sobre cómo pueden quedar expuestas.

—Cuando te llegó el guión, ¿imaginabas toda la locura de la película?

—Hablamos bastante con el director. Me hice e hice muchas preguntas, porque no es una película convencional, y fue muy generoso, nos mostraba referencias. Es distinta y dentro de la comedia no es convencional.