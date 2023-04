La China Suárez confirmó su separación de Rusherking

Hacía ya varias semanas que los rumores iban in crescendo. Además de ello, el hecho de que ninguno posteara más imágenes juntos en las redes también llamaba la atención. Finalmente, se confirmó: Eugenia “la China” Suárez y Rusherking acaban de separarse. Lo confirmaron luego de varias semanas. De hecho, hace apenas unos pocos días la propia Suárez había expresado que ellos seguían juntos “aunque los separaran” cada dos meses.

Pues bien, la relación llegó a su fin. Y luego de tantas especulaciones, ambos lo confirmaron. Primero fue ella quien publicó en sus redes un breve texto. Allí escribió: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste”. Y también agregó: “Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”. Antes de ello, la propia actriz había compartido un video que fue tomado por todos, como una clara señal indirecta de confirmación de la ruptura. Allí, en ese video que se correspondía con una charla motivacional se escucha a una persona decir: “¿Después? No hay después. Después las cosas se enfrían y después tus intereses cambian; después las personas cambian, después las personas envejecen y después ya se te pasaron las oportunidades”.

Por su lado, el cantante y trapero hizo lo propio. También a través de sus redes publicó un breve texto confirmando el fin de la relación. “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon”, comienza diciendo. Y continúa: “Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí... Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”.

Así las cosas, luego de tantas de especulaciones, se conoció la verdad. Ninguno dijo nada respecto a cuánto hace que están separados pero sí ya es un hecho. Unas semanas atrás, por el cumpleaños de la China, Rusherking le había regalado un lujoso auto. Obvio que habían compartido parte de la sorpresa en redes. Pero luego de ello, el fuego que mantenían tan vivo a través de las redes y de sus Instagram -ambos acumulan millones de seguidores- se fue apagando. Y empezaron a aparecer sólos, ya no juntos en las publicaciones, y nada pudo parar la ola de rumores. Se apagó tanto hasta confirmarse el fin del amor entre ambos.