Ashton Kutcher y Mila Kunis no dejarán herencia a sus hijos

Ashton Kutcher y Mila Kunis están casados desde 2015 y son padres de dos niños: Wyatt de ocho años y Dimitri de seis. A pesar de ser súper estrellas de Hollywood, ambos han tratado siempre de mantener y cosechar el bajo perfil. Aunque cueste, tratan de huirle a los flashes, por fuera de los sets de filmación. Y eso mismo tratan de replicarlo con sus hijos, dado que muy pocas veces fueron vistos en la prensa o en la televisión. Pues bien, acaba de conocerse una decisión que ya la pareja tendría tomada: ellos no lo dejarán la herencia millonaria a sus hijos. Medios especializados de Estados Unidos confirmaron lo que ambos vienen insinuando desde hace algunos años.

Se trata, por lo menos, de una fortuna de más de 300 millones de dólares, nada más y nada menos. Hace poco, fue el propio Kutcher quien declaró: “Cuando crezcan y quieran montar un negocio, invertiré en ello siempre que haya un buen plan detrás. Pero no queremos que se abandonen por esperar una herencia”. También han adelantando ya que, llegado el momento, destinarán y donarán su fortuna a medios de caridad y causas nobles. “Espero que mis hijos sean personas con recursos que puedan ser contribuyentes a la sociedad. Todo lo demás es lujo”, apuntó. La propia Mila Kunis ya había realizado algunas declaraciones en ese mismo tenor. Hace apenas un año ella manifestó que quiere que sus hijos crezcan por sus propios medios y no apoyados en la comodidad de una herencia. Y ha agregado que sus hijos cuentan de un entorno privilegiado pero no quieren que crean que eso es lo único que existe.

Vale recordar que el actor de El efecto mariposa cuenta en su haber con una abultada fortuna producto no sólo de su reconocida carrera como actor o modelo de grandes marcas. Pero sobre todo, durante el último tiempo se ha convertido casi en un experto inversor vinculado a Sillicon Valley. Así las cosas, ha destinado grandes inversiones en marcas como Uber, AirBnb y también en bitcoins. De hecho, más que la actuación, estas inversiones son las que le han reportado mayor cantidad de ganancias. Además de ello, en 2015 la estrella de cine fundó el fondo de capital riesgo Sound Ventures, que maneja su propio dinero y el de otros muchos inversores. Así las cosas, por lo pronto, de todos esos millones, sus hijos parece que no verán ni un centavo.