Oriana Sabatini contó cómo es la relación entre las mujeres de la Selección

Oriana Sabatini fue una de las tantas que, una vez terminado el sufrimiento por los penales contra Francia y desatadas las lágrimas de alegría y emoción, estuvo en la cancha celebrando y festejando el título mundial. Allí se la vio junto a Paulo Dybala. Hace años ya que están juntos. Desde 2018. Incluso desde antes de aquel Mundial de Rusia, pero ellos lo blanquearon luego del certamen deportivo.

Así las cosas, ella es una de las que forman parte de la crew femenina que acompañó a sus maridos y novios en la obtención de la Copa del Mundo. Vale recordar el posteo de la mujer del Huevo Acuña, Julia Silva, donde escribió: “Qué lindo es ser tantas tirando para el mismo lado. Porque el sueño de ellos es el nuestro también. ¡Chicas, somos campeonas del mundo!”.

Pues bien, recién llegada al país tuvo un breve encuentro con la prensa. Y allí dejó algunas expresiones con respecto a lo compartido con el resto de las mujeres. Ella no pudo estar en los festejos de la semana pasada y explicó el motivo: “Llegué el día después, porque tenía un evento en Londres y a mi novio se le olvidó avisarme. Bueno, en realidad le dijeron muy sobre la hora que las mujeres también podían entrar. Sabíamos que podían entrar los hijos, pero después les avisaron que también podían las parejas y yo ya no llegaba de ninguna manera. Pero estuve desde el corazón”. Y luego agregó: “Nos llevamos bárbaro. Como que por ahí uno se imagina competencia o mala onda, pero cero. Todas son un amor y tienen re lindos valores, que eso me parece que es lo más importante. Tengo muy buena onda con todas, somos todas iguales”.

Obvio que casi todas las luces están siempre dirigidas hacia Anto Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi. Sobre ello, despejando cualquier tipo de duda o especulación, dijo que no existen las diferencias: “No, me parece que no hay estatus en esos lugares. Eso es algo que lo crea más la gente”. “Somos todas iguales”, remató.

También se refirió a la reciente incorporación de Tini Stoessel al grupo de mujeres de la Selección. Ocurre que Tini y Rodrigo De Paul están juntos desde hace menos de un año, y lo cierto es que la pareja se ha visto envuelta en algunas polémicas, sobre todo por cuestiones y situaciones que se dieron entre el futbolista y Camila Homs, ex de De Paul. Al respecto, Oriana fue muy concisa y clara cuando le consultaron por su reciente incorporación: “Se lo vas a tener que preguntar a ella. Yo la veo contenta y la pasamos bárbaro”.

Estreno de nuevo look

Además de todo lo dicho con respecto a sus compañeras de Selección, Oriana llamó la atención por su reciente cambio de look. Es habitual que ella cambie su estilo, manteniendo siempre esa belleza que la caracteriza. Ocurre que es una figura muy solicitada por grandes marcas. Y ahora acaba de cambiar su corte de pelo. Esta vez estrenó un flequillo recto y entero, a la mitad de la frente, con el pelo suelto y ondas a lo largo.

Ella comparte peinadora con, entre otras, Pampita y la Triple T. Si bien en la entrevista se la vió con el corte casi a estrenar, ella había adelantado algo junto con un maquillaje que también tuvo estilo propio: un delineado gráfico negro que le agregó apliques de strass color plata, acompañado de una máscara de pesta. Lo que se dice puro glamour.