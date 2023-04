Crecen los rumores de separación entre la China Suárez y Rusherking

Después de varios meses en los que ambos, la actriz Eugenia “China” Suárez y el cantante Rusherking, compartieran selfies, posteos y demás publicaciones mostrándole al mundo y a sus fanes el amor, parece que algo se rompió. O, al menos, entró en un intenso impasse. Ocurre que son cada vez más fuertes los rumores respecto a que ya no estarían más juntos. Hace poco, para el cumpleaños de ella, Rusherking le había regalado un auto superlujoso.

Todo comenzó hace algunas semanas cuando ambos, cada uno por su lado, empezaron a mostrarse solos a través de las redes. Y eso habría ocurrido luego de un show en el que terminaron discutiendo a los gritos. Es más, ella se había comprometido a subir a cantar con él la canción que grabaron juntos -Hipnotizados-, de hecho estaba anunciado y los fanes lo esperaban, pero se habría negado tras la discusión. Obvio que esta noticia sorprende a propios y extraños. Hace apenas unas semanas, ella había confesado que la primera vez que durmieron juntos había sentido cosas que nunca le habían pasado con alguna pareja anterior.

Es más, circularon rumores que comentaban respecto a una discusión entre ambos ya no en el show sino en el departamento de uno de ellos. No bien se dieron a conocer esos trascendidos, la propia China salió a desmentir. “Me separan una vez por mes” había expresado. Por su lado, el trapero había escrito en su Twitter: “Fuente: de los deseos”. En clara alusión a que los trascendidos no tenían ningún tipo de asidero real.

Pues bien, parece que la cosa va mucho más allá de un simple rumor de separación. Es más, por el lado de ella, son cada vez más fuertes los rumores que la vinculan amorosamente con otro trapero: Trueno, ex de Nicki Nicole. Por si fuera poco, muchos fanes e internautas encontra­ron en una publicación un carrete de imágenes de la China un guiño sobre ello: es que junto a las fotos publicó el emoji de un rayo, símbolo con el que el propio Trueno se identifica.

Por el lado de Rusherking llaman la atención algunos de sus últimos posteos en la red social del pajarito. Aunque sin decir ni blanquear nada él posteo: “Por tu culpa me volví un bandido”, “acaso no tenemos espacio para cometer errores” y, el más polémico de todos, “tú juegas con uno y después pasas al siguiente”. Ellos empezaron la relación hace aproximadamente un año y siempre se mostraron muy juntos, aquí y allá. Siempre que podían, coincidían en algún viaje laboral y se permitían momentos de amor, ocio y diversión. Por lo pronto, ninguno de los dos confirmó nada, pero todo hace indicar que los rumores son un poco más que ello.

Fuerte descargo de Vicuña tras los rumores que lo vincularon con Suárez

Por si faltara algo, junto a esos rumores también se especuló con que Suárez había pasado el fin de semana en compañía de su ex Benjamín Vicuña. Vale recordar que ambos son padres de Magnolia y Amancio. Pues bien, el dejó un fuerte mensaje despejando dichos rumores.

“Paso por acá sólo para aclarar algo”, comenzó. Y agregó: “Retomo hoy actividades en Buenos Aires después de estar trabajando concentrado en lo que más me gusta y disfruto, la actuación. Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso. Ni que me instalen en un lugar en el que no estoy, ni que hablen de personas que nada tienen que ver, ni

que estuve el finde con la madre de mis hijos mientras yo estaba en otro país”. Por último, cerró: “Menos todavía que involucren a mis hijos (...). Estoy soltero. En Uruguay estuve filmando con un equipo de trabajo espectacular. Lo demás es ruido ­gratuito”.