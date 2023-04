John Leguizamo habla sobre The power, su nueva serie

Basada en la galardonada novela de la autora británica Naomi Alderman, ya se encuentran disponibles los primeros tres episodios de The power en Prime Video. Protagonizada por Toni Collette y John Leguizamo, hablamos con el actor de origen latino, protagonista de grandes éxitos de Hollywood, con la mirada latina siempre presente, para saber más detalles de la propuesta que finaliza el 12 de mayo y ya es un fenómeno.

—¿Por qué te sumaste a la serie?

—Me encantó el tema. Era fascinante, se desarrolla en tantas partes del mundo, la diversidad del reparto es fantástica. La ideología feminista es increíble con el MeToo y Times Up también. Es un punto interesante en nuestra historia, reflejado en esta ficción especulativa.

—¿Creés que la serie llega en un momento justo?

—Perfectamente, por los temas de las mujeres consiguiendo un poder. Pero no es como una película de superhéroes: se traduce en energía estática para algunas mujeres, para otras es una explosión nuclear. No todas son iguales en poder, pero todas son iguales en cuanto a poder expresarse y sentirse seguras. No tienen que tener miedo de los ­hombres, o su derecho, o el patriarcado. Los hombres representan diferentes tipos de hombres que con el poder de las mujeres: los que sienten que los disminuye y el resto de nosotros que sentimos que las mujeres en el poder hacen del mundo un lugar mejor.

—Rob, tu personaje, además, obviamente está acostumbrado a estar rodeado de mujeres en el poder. ¿Cómo lo describirías? ¿Qué es lo que más te gustó de interpretarlo?

—Él es más del tipo de chico que se lleva bien, cómodo en su masculinidad y ser un padre que se queda en casa. Le encantan las mujeres fuertes; se nutre de eso porque ella lo motiva. Margot (Toni Collette) es increíblemente ambiciosa, capaz de lidiar con la vida familiar, los negocios y política, mientras que su carrera en Big Pharma no está en su mente.

—¿Cómo se siente él ante “el poder” por primera vez?

—No lo sabemos y esa es la belleza de la serie. “El poder” se acerca sigilosamente a todo el mundo. Si su hija se contagia, ¿qué pasa? ¿Es mortal? ¿Es peligroso para la persona que lo contrae? ¿Va a terminar lastimando a alguien por accidente? Rob, como patriarca de la familia, está preocupado. ¿Va a estar bien? ¿Lo estará él? ¿Cómo tratará la sociedad a las mujeres que ahora tienen este poder? ¿Van a tomárselo amablemente o empezarán a acorralar a estas mujeres? Toca maravillosamente todas las cosas que pasan en el mundo, como la inmigración: niños que llegan a la frontera con Estados Unidos y son encerrados. El primer instinto de cualquier padre es proteger al niño.