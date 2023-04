Manel Fuentes: “Mi amor por Argentina y los argentinos es total”

La nueva temporada de Tu cara me suena acaba de empezar en Antena 3 Internacional en su décima edición. Manel Fuentes vuelve a ser el conductor y hablamos en exclusiva con él. El diálogo con Hoy comienza con una fuerte declaración sobre nuestro país: “Mi amor por Argentina y los argentinos es total”.

—¿Qué es para vos estar al frente de Tu cara me suena?

—Ya hace muchos años veía que esto podía funcionar, ya que soy bastante conocido en España, pues hacía un tributo a Bruce Springsteen, con lo cual me podía imitar un cantante mucho más conocido y veía que a la gente le molaba esa doble vertiente de decir: “A este que lo conocemos de la tele y al mismo tiempo está imitando a un supercantante de éxito”.

Elaborando bien la idea, que Antena 3 pensara en grande, que el escenario fuera como es, que las caracterizaciones sean tan buenas, los números musicales bien elegidos, pues creíamos que esa podía ser una muy buena idea y por lo que hemos visto, pues eso es absolutamente transversal a muchísimos países y nuestra alegría de que en Argentina y en Latinoamérica en general también funciona así de bien.

—¿Cuál es la presión que sentís en este momento? Son diez años del programa, ¿hay que redoblar la apuesta en cada edición? ¿Hay que sumar más talento? ¿Sorprender al público? ¿Cuál es la principal presión cuando inicia una temporada de este formato?

—La presión es el amor, la presión es seguir siendo corresponsable del amor que recibimos del público. Entonces ya no te diría que es temporada a temporada, te diría que es gala a gala, si intentamos buscar dónde pueden estar los puntos de humor, las buenas actuaciones, qué ha sucedido en el mundo para sumar números que se han hecho muy virales y que también nos queremos replicar nosotros, es decir, es una exigencia para que algo tan bonito para todos nosotros siga, siga ampliando amigos. Ya te digo, estar tan presentes también en Latinoamérica, en Argentina en concreto, vamos, a mí no me puede apetecer más, es la cosa que más me gusta y al mismo tiempo que más nos exige. Claro, claro que sí.

—Durante estas temporadas han participado muchos talentos y se han interpretado o reversionado a grandes artistas. ¿Recordás alguna actuación que te haya sorprendido y que hayas dicho: “Bueno, esto no me lo creo”?

—Cada año sucede esto. De hecho, en la primera gala de esta décima edición tuvimos a los bailarines con los que Chanel fue a Eurovisión. Pero claro, ahí tenía que hacer el Chanel y lo hizo Andrea Wask de buenas a primeras. Entonces, ver ese nivel de excelencia en una primera gala y tener pues el reconocimiento absoluto de todo el mundo, eso es muy difícil. Yo creo que en diez años no había sucedido nunca en una primera gala.

—Si soñamos e imaginamos una edición internacional de Tu cara me suena con talentos de todos los ­países en donde se hicieron formatos, ¿quién te gustaría, por ejemplo, que fuera de Argentina para ­participar?

—Bueno, yo creo que Lio Messi, que lo pilla cerca. Si viene alguien de Babasónicos también lo compro, o Calamaro también lo compro. Pero a Charly también. Pero aparte de eso, yo creo que lo bonito es que hay cantantes profesionales y luego gente que viene de otros ámbitos. Y también se presta a participar y a jugar al juego y a tomarse la molestia de aprender a cantar, porque ya con diez ediciones nadie puede venir a pasar el rato. Es decir, el cantante sabe que luego tiene un show que aguantar, donde yo puedo tirar de él y buscar ahí el humor o que se arme ahí un quilombo bueno y tal, y ahí tiene que funcionar bien.

Por otro lado, el que no es cantante, por más divertido que sea, sabe que tiene dos o tres minutos de actuación donde lo tiene que hacer realmente bien, porque ese es el nivel que estamos consiguiendo año tras año.