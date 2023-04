Apareció una grabación inédita de The Beatles

Seguirán pasando los años y siempre habrá algo nuevo de ellos. Resulta que acaba de encontrarse y darse a conocer una cinta inédita. Se trata de una actuación que el grupo, que hacía apenas dos semanas había grabado su disco debut Please Please Me, ofreció en marzo de 1963 en el internado para varones Stowe, en el condado de Buckinghamshire.

Según los medios británicos el registro lo hizo un adolescente de 15 años llamado John Bloomfield, quien quería probar cómo funcionaba su moderna grabadora de cinta. Y según contó el propio Bloomfield a la BBC, aquella noche The Beatles actuaron por un cachet de 100 libras y fueron contratados por otro estudiante llamado David Moores.