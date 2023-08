La China Suárez habló de su vínculo con Pampita

Luego de que se conocieran, durante el fin de semana, algunas fotos donde se las puede ver juntas a Eugenia “China” Suárez y Pampita Ardohain (y también al ex de ambas, Benjamín Vicuña), fue la propia Suárez quien en una entrevista radial con Andy Kusnetzoff ahondó en la cuestión, restándole importancia y haciendo oídos sordos a los dichos y a los comentarios.

“Vende un poco eso de poner un hombre como trofeo y dos mujeres enfrentadas por el mismo hombre. Sigue pasando. Lo que está bueno es mostrar la realidad. La gente a veces cree mucho en las películas que se arman, creen que todo es mucho más grave o más dramático de lo que en realidad es”, comenzó. Y agregó: “Nosotras tenemos esa relación y hay un montón de eventos familiares en los que nos vemos que obviamente no publicamos nada. Mis hijos fueron al cumple de Anita y se aman. Nos juntamos también en la casa de ella o en mi casa y la mejor. Hemos hablado miles de veces de muchas cosas de la vida y así tiene que ser”.

Vale señalar que no es la primera vez que una u otra destaca la buena relación que tienen entre todos los ex y las familias, ya estén mas o menos ensamblados. Por ejemplo, Pampita expresó hace poco: “Eugenia está incluida en mi familia. Si va a casa tiene las puertas abiertas. No necesita invitación, porque viene a traer a los hermanos de los chicos o viene a visitarlos (…) Hay una cosa que es la fantasía del afuera y otra cómo vivimos nuestro día a día. Nosotras nos hablamos muy regularmente. Y Benjamín también, y Rober también. Hay mucha comunicación”. A juzgar por lo que dicen ambas, la casa está en orden y reina la buena onda entre ambas.