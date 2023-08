Jennifer Love Hewitt, la heroína de Hollywood

Nacida en Texas, la actriz Jennifer Love Hewitt desde la primera juventud se sintió atraída por la música y fue así que inició sus estudios para formarse en este universo. Por ese entonces estaba presentándose en varios concursos internacionales donde se convirtió en una primera figura. De esta manera se mudó con rumbo a Los Ángeles para empezar a trabajar en la programación de Disney, donde se convirtió en una figura de la entrega Kids Incorporated.

Cuando tenía 13 años, la mujer debutó en el cine con las películas Munchie, La pequeña mi­llonaria y Running Wilde. Sin embargo, el éxito rotundo llegaría con la obra Sé lo que hicieron el verano pasado, que vio la luz en 1997. Asimismo, la diva protagonizó la entrega junto a otras figuras de primea línea como Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. y Ryan Phillipe. Este filme tuvo dos partes más que también pudieron haber sido un éxito, aunque solo lo aceptaron por una más. Luego cambiaron el elenco.

Con buenas críticas, la primera película triunfó en las salas, mientras que las otras tuvieron un movimiento más leve. Lo que sí sucedió es que la fama y la popularidad que le dio el filme la llevó a estar en otras series para la pantalla chica como sucedió en Cuenta conmigo y El tiempo de tu vida.

Dada su belleza personal y el gran parecido físico, la mujer se puso en la piel de Audrey Hepburn. Luego se puso a hacer de musa en las comedias románticas Ya no puede esperar, Atajo hacia la felicidad y El smoking, así como en Garfield: la película.

Con el cambio de milenio, la mujer se adentraba en el universo de las ficciones de lo sobrenatural, las historias de terror y la ciencia ficción. Así fue como inició el protagónico Entre fantasmas, que no fue un éxito absoluto, pero se mantuvo durante cinco temporadas en el aire.

Luego la mujer produjo su serie llamada The client list donde interpretaba a una masajista que había sido prostituta. Duró dos temporadas y tuvo menor recepción que su filme.

Luego de este rol, la mujer no volvió a estar como musa de una entrega pero si trabajó en roles más pequeños como Hot in Cleveland, Mentes criminales y la serie 911. Con esfuerzo y perseverancia logró trabajar en videoclips de famosos, como Hero, del cantante español Enrique Iglesias, y Can’t get enough of you, baby, de Smash Mouth.

Asimismo, la actriz formó parte de las obras El jorobado de Notre Dame 2, The adventures of Tom Thumb & Thumbelina y Pups alone.

Jennifer ha logrado hacerse de un perfil profesional que logró conquistar la producción de series, la música con discos propios y hasta el lanzamiento de su propia línea textil, que es un éxito en adolescentes y mujeres de la tercera edad.

Desde hace poco menos de dos décadas está casada con el actor Brian Hallisay, tienen tres hijos y todo marcha sobre ruedas. Se conocieron en The client list.