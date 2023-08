Joanna Lombardi y Salvador del Solar cuentan detalles de su nueva película

Joanna Lombardi y Salvador del Solar son la directora y uno de los protagonistas de Soltera codiciada 2, que este jueves llega a los cines. Protagonizada por un gran elenco, en el que se destacan Gisela Ponce de León, Karina Jordán, Jely Reátegui, Norma Martínez, Ana María Orozco, Rodrigo Raffetto, Jason Day y Christopher Von Uckermann, la propuesta sigue de cerca a María Fe (Ponce de León), quien deberá asumir nuevos momentos difíciles en su vida. Para saber más de la propuesta, hablamos con Lombardi y Del Solar.

—¿Cómo están viviendo la previa a que se estrene en Argentina, más allá del éxito que ya están teniendo en Perú?

—Joanna Lombardi: La verdad que es una alegría enorme poder estrenar en cines en Argentina. De hecho, es la primera vez que yo tengo una película como directora allá, y además, teniendo una primera parte que ha estado en Netflix y que sabemos que ha sido un éxito en Netflix y que ha sido un éxito grande latinoamericano, claro, nos genera expectativa también saber realmente si ese público argentino está, si va a ir al cine. Por redes nos da la sensación de que sí, entonces vamos a ver cómo va eso.

La verdad es que estamos súper contentos porque además parte de la producción es de allá, la posproducción la hicimos allí, o sea, todo un placer y creo que le han dado a una película peruana bastante, ¿no? Bastante tener técnicos argentinos también de allá, y desde la tecnología.

—Salvador del Solar: Yo creo que también concuerdo con lo que hice y siento lo mismo hay un entusiasmo que es doble. Por un lado está el entusiasmo de saber que la película, que ahora esto se ha vuelto, es como cuando hablamos de lo presencial. “¿La reunión va a ser presencial o no?”, eso nunca lo preguntábamos antes. Ahora también nos tenemos que preguntar si una película va a estar en cines o no, porque ya no es lo que antes era. Y es una emoción muy grande que la película vaya a estar en cines y vaya a estar en cines en Argentina.

El otro aspecto que nos emociona es que se trata de, y es bien curioso lo que ha pasado con muchos comentarios en el Perú sobre la película, es una película que tuvo una primera parte muy exitosa en el Perú y en América Latina, ha habido muchos comentarios respecto de si le decimos secuela, no le decimos secuela, porque si bien es una segunda película con los mismos personajes y alrededor de vivencias. Hay gente que dice pero es otra película de Soltera codiciada y eso es algo que a mí me ha gustado muchísimo y me ha entusiasmado muchísimo leer y escuchar comentarios de amigos o ver en redes o ver en ­críticas periodísticas de esto es Soltera codiciada explorada en otro sentido es como que las chicas que conforman este trío protagónico han pasado unos poquitos años no muchos pero en la vida comienzan a pasar otras cosas de tal que la ­película parece ser como, oye, es como otra vivencia de nuestras amigas, las protagonistas. Entonces esos dos componentes a mí también me despiertan expectativa, entusiasmo por saber cuál va a ser la respuesta en un mercado tan interesante como el argentino.

—Y que agrego algo, Joanna decía, bueno, que le ilusionaba poder estrenar una película en los cines, pues ya estrenaste acá en Argentina, película como director, como actor varias…

—SDS: Como director también he tenido la suerte. Sí, desde el año 2000 estuvimos con Pantaleón y las visitadoras, que tuvimos estreno que tuvimos una premiere y luego también en el caso de Magallanes, que fue una coproducción también con Argentina y que se sumó luego de que la película ganara el premio Cine en Construcción en San Sebastián, así que conozco y es una emoción. Somos muchos los que somos admiradores de la cinematografía argentina en general en América Latina, y se siente una emoción especial de poder ir allá, y como dices en este caso, de volver también, así que hay una expectativa adicional.

—Contame, Joanna, ¿cómo fue acercarse nuevamente a este universo, a este fenómeno que ya era antes la primera película?

—JL: En realidad no teníamos ninguna intención de hacer Soltera codiciada 2, porque la primera era una película cero pretenciosa, una película de un universo que contaba una historia chiquita, superconcluyente. María José, la escritora, se me acerca y me dice algunas ideas y de pronto viene y me dice: “Por fin como que siento que tengo de qué podemos hablar en el universo en el que tendría sentido”.

Entonces, en esta segunda también había este componente de sanar, pero ya cinco años después, problemas mucho más adultos. Enfrentarse con una vida distinta, más pospandemia, que nosotros sentíamos que no podíamos pues hacer simplemente como contar otra historia, o que hubiera sido lo más fácil, contar otra historia como otra aventura, de Soltera codiciada. Y cuando apareció esta idea me dieron ganas, porque sentía que había ahí como un universo súper interesante por explorar y que la comedia que nos daban estas tres actrices que son increíbles juntas, nos iba a ayudar a contar algo mucho más difícil de contar.

Salvador del Solar cuenta cómo es trabajar con padre e hija

—¿Cómo es para vos, Salvador, trabajar con dos generaciones de Lombardi?

—No había pensado nunca esto, nunca me lo habían planteado, pero evidentemente hay conexiones, yo encuentro una similitud en la personalidad y que esta similitud que encuentro es algo que ayuda mucho aquí, no solo a los actores, sino al equipo en general. Hay como, digamos, una ecuanimidad tanto en Pancho como en Joanna. El cine casi parece diseñado para tener imprevistos, lo cual parece una especie de contradicción, pero como que no importa cuánto te prepares y no es difícil en más de un momento perder un poquito la compostura o la calma. No es el caso ni de Joanna ni de Pancho. Son personas de una serenidad y de una claridad que se agradece mucho. Y creo, sin embargo, que no se trata simplemente de similitudes, obviamente son personas diferentes, son personalidades diferentes, son generaciones diferentes, géneros diferentes. Y Joanna es un poquito más cercana a los actores que Pancho. Pancho no sé si estaba más volcado a lo cinematográfico o la historia, pocas indicaciones. Joanna no te llena de indicaciones, pero como actor la siento un poquito más próxima.

Sobre un fenómeno sin precedentes

—¿Cómo están recibiendo el feedback de la gente, no solo de la comunidad, como decía Joanna, que tiene Soltera codiciada? ¿Cómo están recibiendo esto, que en las salas la gente se ría, llore, todo el proceso, toda la aventura que tiene la protagonista de la película?

—Joanna Lombardi: Yo estoy, la verdad, impresionada, porque nunca había recibido los comentarios, y ni siquiera en la uno en verdad había recibido el tipo de comentarios que recibo en esta película. Creo que hay eso que dice Salvador de que no te lo esperabas y todos siempre comentan como me reí y lloré, me reí de nuevo.

Es una película que por todos los comentarios que nos llegan y la gente sale del cine y nos manda audios, nos escriben y siempre es eso, esa como sorpresa y sentirse como muy tocado. Yo creo que, y esto yo lo escucho mucho también en la comedia, cuando uno va a haber una comedia y no está preparado está con un poco más abierto, y entonces las cosas entran directo y son mucho más potentes. Creo que eso también ha sido un elemento que ha jugado mucho en esta película y bueno acá en súper bien, la película llenando la sala, así que sí, supercontentos con cómo ha reaccionado la gente.

—Salvador del Solar: Me da la impresión de que algo que tiene que ver, es una cosa que mencionó Joa hace un momento. Al hacer esta película, se podría haber optado por otra cosa, pero hemos pasado momentos muy duros a nivel de humanidad ¿Qué tal si nos reímos un poco? Lo necesitamos todos, pero mejor que solamente reírse un poco es reconocer el dolor de lo que hemos vivido y encontrar que hay espacio para seguir viviendo y seguir riéndose. Pero entonces esa combinación creo que tiene que ver con lo que con el feedback que tan palpablemente se está recibiendo.

Nos estamos haciendo los locos respecto a lo inmenso que pasó y al mismo tiempo estamos rescatando todo aquello que nos puede devolver la ilusión y las ganas de vivir y de soñar. Y eso no es poco, me parece que eso es un logro. Yo creo que hay algo también que es importante que es que la gente o sea muchas películas o se tratan de la pandemia y la gente anda en mascarilla o hacen como si no hubiera pasado nada y son películas que como que la pandemia no existiera.

Y en esta película no estás en la pandemia porque ya pasó, pero sí se hace cargo de eso, esos años han pasado y de hecho muchas de las chicas comentaban que bueno que no fue la película, que bueno que no fue simplemente como una relación porque ya estamos más grandes. O sea, toda esa gente han pasado cinco años, entonces ya lo que hace cinco años, lo que a los 25, si tenías 25 en ese momento, ahora ya estás haciendo otra cosa. Entonces creo que ha como madurado con esa generación, como con esa gente que aviso la película antes, y eso creo que sea agradecido desde el público.