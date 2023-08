Carmen Barbieri se enojó con Estefi Berardi

Carmen Barbieri blanqueó al aire su enojo con Estefi Berardi por ausentarse a Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) y le pasó factura en vivo.

"Hoy no está Estefi. Alguien que me lo explique", dijo la conductora, conociendo la causa.

Acto seguido, Pampito le respondió: "Supongo que porque debuta hoy (con Poco correctos)".

Indignada, Carmen expresó: "Entonces, porque debutás a las cinco, no venís. Ah, muy bien. Está bien".

"Algún día volverá. Se nota que no me cayó bien", agregó Barbieri, filosa. Y el panelista le retrucó: "¿Te ofende?".

Súper sincera, Carmen asintió y argumentó: "No me gusta. Yo cuando me enfermo, no me enfermo a la mañana solamente, me enfermo a la mañana y a la tarde. O si hago un show... Si falto a Mañanísima, falto a Los 8 escalones".

"No se hace eso. No sé por qué no está hoy con nosotros. Es una lástima", concluyó la conductora, sin filtros sobre el accionar de Estefi Berardi.

El lunes 31, Pollo Álvarez y Chino Leunis desembarcarán en la pantalla de eltrece con Poco correctos, a las 17 horas.

Estefi Berardi será una de las panelistas del ciclo debutante, junto a María Belén Ludueña, Ronnie Arias y Agostina Scalise.

Por dicho motivo, la panelista de Carmen Barbieri decidió no ir a Mañanísima.