Morena Rial iniciará una demanda contra Ángel De Brito

Morena Rial parece no estar teniendo unos meses tranquilos. Porque, además del eterno conflicto que viene teniendo con su padre Jorge, ahora estaría pronta a iniciar una batalla legal contra Ángel De Brito. Ocurre que luego de que la acusaran de haber robado en los estudios de América durante una visita al programa LAM, ella decidió accionar legalmente. Y quien lo informó fue Alejandro Cipolla, abogado de la mediática: “Morena me dijo que accione contra De Brito”, expresó. Y agregó: “No sé si la contuvieron, pero en LAM hicieron un reality del robo. Lo tendrían que haber denunciado. Yo creo que cualquier televidente la acusó de eso. Incluso pusieron las cámaras, no hubo un cuidado. Si lo hubieran hecho, no se hablaba del tema”.

Por su lado, el propio De Brito respondió escuetamente a través de sus redes. Como restándole importancia, junto a una captura de pantalla que informaba justamente la iniciativa de Morena contra él, tuiteó: “Estoy acostumbrado. Habrá que esperar a ver qué pasa cuando esto llegue a la Justicia”.