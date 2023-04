La China Suárez y el tajante comunicado sobre su separación

Basta. Un par de gotas rebalsaron el vaso. Eso es lo que se puede llegar a entender de lo que sintió Eugenia “China” Suárez frente a la insistente ola de rumores que indicaban que estaba en plena reconciliación con el cantante Rusherking. De hecho, durante al fin de semana circuló fuertemente el trascendido de que am­bos habrían coincidido en un mismo hotel en el país vecino de Uruguay. Es más, también se señaló el hecho de que ella había borrado de sus publicaciones el mensaje que dio al momento de confirmar el fin de su relación.

Así las cosas, ella salió casi con los tapones de punta frente a la situación y en sus redes compartió un contundente mensaje al respecto. Allí escribió: “No hay ningún tipo de reconciliación. No hubo pelea. Solo una separación de dos personas que se quisieron mucho. No existieron mentiras. Dejen a la gente en paz. Gracias”.

La pareja estuvo junta durante poco más de un año y después de un par de semanas de trascendidos que señalaban el mal momento de la relación, ambos lo confirmaron hacia comienzos de este mes. Luego de esto, también surgieron rumores que tanto a uno como a otro los ubicaban ya con otros vínculos.

Por caso, por el lado de la China señalaron que el trapero Trueno era su nuevo amorío. Y por el lado de Rusherking se dijo que estaba comenzando una relación con una modelo uruguaya y que fueron vistos juntos en un boliche de aquel país. Esto no pasó desapercibido por el lado del cantante que en su Twitter escribió: “Ahora me saco una foto y tengo novia nueva, che. Qué fantasmas estos locos. No dejan de decir estupideces nunca”.

Así las cosas, tanto de un lado como del otro, y al menos por ahora, parece no asomar la idea o intención de una segunda oportunidad a su amor.