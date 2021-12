La confesión de María Leal

De forma reciente, Moria Casán inauguró un programa de entretenimientos y entrevistas donde los famosos acuden para revelar sus secretos más íntimos. Para esta ocasión, la actriz María Leal (que está trabajando en Brujas) fue la invitada y dejó que sus romances salieran a la luz. En este sentido, la vedette indagó sobre el momento en que la intérprete descubrió su bisexualidad. La mujer respondió que fue cuando vivió una historia de amor junto a Sandra Mihanovich, la icónica cantante del hit Soy lo que soy.

Para iniciar su relato, María asumió que primero fundó una familia para luego abrir su corazón: “Yo estaba casada con el productor de cine Martín Mentasti, que había sido el gran amor de mi vida. Era mi príncipe azul. Después de cinco años de relación, Martín se enfermó y tres años más tarde murió. Entonces, en ese momento, estaba entre resignar mi sexualidad o, de golpe, enamorarme de una mujer... ¡Y me enamoré de una chica! Así fue que descubrí esa otra parte mía”.

Allí, la también actriz de Grande pa explicó cuáles fueron las circunstancias en que se conocieron: “Digámosle la chica... Yo iba a filmar una película con ella y Alejandro Doria me llevó a escucharla cantar a un bar. Me acuerdo que empezó a cantar y sentí algo en el cuerpo. No sabía bien qué me pasaba. Salimos de ahí y Doria dijo: María, ¿por qué no vamos a tu casa? Fuimos a mi casa y hablamos toda la noche”. Asimismo, continuó: “Esto ocurrió a fines de los 70. Yo tenía que ir a ver a una amiga, que había estado desaparecida, y estaba en Ezeiza. Entonces, la llamé a esta chica y le dije: Tengo que hacer algo muy difícil porque tengo que ir a ver a una amiga en Ezeiza, me gustaría gratificarme un poco y verte a vos después. Bueno, nos encontramos, nos abrazamos y dije: ¿Qué me está pasando?”.

Para finalizar, Moria afirmó que ninguna de las involucradas en el romance se llama como tal e indagó si estaban peleadas. A esto, la mujer respondió que se adoran y hoy comparten escenario en la reposición de Brujas, el clásico que ahora está presentándose en la calle Corrientes.