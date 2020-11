La crítica de Karina La Princesita a la Bomba Tucumana

Tras la performance de Gladys La Bomba Tucumana y Tyaho Griffo, Karina La Princesita criticó a su colega y actual participante del Cantando 2020, por olvidarse la letra de la canción, mientras cantaba. La jurado enfatizó que tres veces sucedió eso, mientras interpretaron Usted de Luis Miguel.

"Tyago, primero te olvidaste vos la letra... Un poquito. Después te la olvidaste vos (a Gladys) y no supiste cómo remarla. Y vos Tyago, volviste a cambiar otra palabrita... Dijiste otra cosita. Fue una canción que pudo haber salido hermosa, pero se equivocaron tanto, tanto... Igual, me gustaron más que algunos que no se olvidaron la letra", señaló Karina.

Ante la respuesta de Gryffo, que destacó que los vienen castigando, la jurado redobló la apuesta: "No, que vos te olvidás sí. Pero tu mami se la olvida siempre... Esta vez, se la olvidaron tres veces y me parece un montón". Habrá que ver cómo continúa la relación entre los cantantes de la movida tropical.