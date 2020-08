La furia de Verónica Castro

Fuertes versiones surgieron en las últimas horas, luego de que la actriz Yolanda Andrade y la ex de Cristian Castro, Gabriela Bo, dijeran que el cantante golpeaba a Verónica Castro. Fue la propia actriz que desmintió con furia las duras declaraciones de las dos mujeres.

"Duele bastante. Me duele mucho que lo esten molestando y auqién no le va a doler que le toquen a sus hijos. Y más diciendo tantas mentiras y hablando de tantas cosas ilógicas. Yo digo que Dios bendiga a mi hijo toda la vida y que también bendiga a estas personas que tienen la boca tan sucia".

Y redoboló la apuesta: "Hay que taparse la boca porque aunque no tengas coronavirus y aunque no te vayas a infectar, puedes infectar a los demás. Hay que usar tapabocas", sentenció. Además remarcó que ambas mujeres no tienen vida y las mandó a que hagan silencio: "Cállense ya, si no saben no hablen. No tiene caso".