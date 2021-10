La furiosa respuesta de Wanda Nara a Alejandra Maglietti

"Más allá de que es claro que lo de Wanda etc es un show, en su drama (que le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión…", posteó Alejandra Maglietti en referencia a la novela Wanda-Icardi-China, que tiene al país movilizado.

Y continuó: "Harta de esa lógica machista que expone y nadie le dice nada. Solo quiere destruir a otra mujer que sabe que le gusta a su marido, nada más, los celos más básicos y arcaicos", escribió en una clara defensa de La China Suárez, a quien le llueven las críticas por ser la presunta tercera en discordia que habría "destruido otra familia", luego de ser acusada de terminar con los matrimonios Cabré-Tobal y Pampita-Vicuña.

"Y si así fuera, por qué no pone: Icardi me cagaste? Se enoja con ella. Fidelidad le juro él, no ella", agregó Maglietti.

Lejos de quedarse callada, Wanda Nara le respondió horas después, con un mensaje contundente: "Necesitás nombres bolu****? O un mapa para saber quien es la put*** que manda fotos a casados !! Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió".

Por supuesto, este intercambio se viralizó en segundos y volvió a encender las redes sociales, generando eco en todos los rincones de Twitter. Luego de un par de horas, Wanda optó por frenar la bola de nieve borrando su respuesta.