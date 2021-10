La China Suárez rompió el silencio: "A ellos ni los conozco"

Luego de verse envuelta como la tercera en discordia entre Mauro Icardi y Wanda Nara, la China Suárez rompió el silencio desde España y destacó que nada tiene que ver con los problemas de pareja entre ellos. Además destacó que no los conoce.

"No tengo idea de dónde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco, yo me acabo de separar. Estoy en otra". Además agregó: "No pienso hablar nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver", cerró.