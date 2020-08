La historia de Quico con Pablo Escobar

Carlos Villagran contó una historia llamativa en las últimas horas. El actor que se hizo famoso por el personaje Quico, de El Chavo del 8, detalló que Pablo Escobar quiso contratarlo por una suma millonaria, para que anime la fiesta de cumpleaños de su hija. El líder del cartel de Medellín, le ofrecó una suma millonaria.

"Estaba en el hotel Tequendama, de Bogotá, cuando me llaman a la recepción. Me dicen: `Hay tres personas que quieren hablar con usted´. Pensé que eran periodistas", señaló en diálogo con América TV. Pero a continuación, detalló que su percepción falló: "Subieron y nos presentamos. Traían un portafolio en la mano, lo abrieron y sacaron una chequera, que me la pusieron en una mesita de centro".

Y continuó: "La abrieron y me dijeron: `Mañana es el cumpleaños de la hija de nuestro patrón, él quiere que usted actúe, ponga la cifra que quiera hasta un millón de dólares". Para escapar de cihca situación, Quico destacó que el contrato laboral que había firmado le impedía hacer presentaciones ajenas a las que tenía en el país. "Se me heló el cuerpo, no esperaba una cosa así. Al haberme negado, me entró mucho miedo poco después, porque a diario me llevaban por diferentes caminos al circo y a diario me traían por diferentes calles al hotel". Además destacó que decidió irse al tercer día de su estadía en Colombia, ya que "pensé en ese momento que me iban a balear por haberme negado".