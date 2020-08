¿La "icardeó"? Ivana Nadal blanqueó su romance con el exnovio de su amiga Nati Jota

En las últimas horas se confirmó que la modelo Ivana Nadal comenzó un romance con Bruno Siri, ex pareja de su “amiga” Nati Jota. Este domingo, la presentadora de televisión lo confirmó a través de una foto en su cuenta de Instagram.

Las pruebas de esta incipiente relación entre el reciente ex de Jota, se separaron hace solo 9 meses, las aportó Juariu, la panelista de Bendita (El nueve), quien se encarga de rastrear todas las redes sociales de los famosos, la descubridora de la lluvia de de likes de Nadal al rugbier, quien se los retribuye.

Y la confirmación de que esta especulación en base a likes y prueba de fotos llegó en horas de la tarde cuando la propia Nati rompió el silencio en la versión online de Revista Paparazzi.

“Es algo muy reciente, en caso que sea verdad les deseo lo mejor”, sostuvo Nati en el comienzo de la conversación con Paparazzi. Para luego sostener que no le afecta tanto en el plano emocional: “Prefiero no hablar demasiado, porque no es un tema que me incumba”.

“En caso de ser verdad, no me afecta que salgan. Sí es cierto que me sorprendió. Está todo bien de mi parte, solo que me sorprendió”, agregó Jota.

Y finalizó: “Intercambiamos mensajes, le pregunté sobre esto. Pero prefiero no decir qué hablamos, me lo guardo para mi”.