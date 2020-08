Protagonista de grandes ficciones televisivas, en cine Paola Barrientos maneja un tono diferente. En la nueva película de Netflix, Crímenes de Familia, compone un personaje clave para la historia. Diario Hoy charló con ella para saber más del rol y de su vida en pandemia.

—¿Por qué no hacés tanto cine?

—Algunas veces hubo propuestas que no me resultaron de interés, y otras veces que sí me interesaba y a los productores no les interesé yo. El cine para mí es algo verde, no tengo tanto recorrido, creo que es un espacio a explorar que me entusiasma un montón.

—Tu personaje en Crímenes de Familia da voz a los que no la tienen. ¿Qué te gustó del guión?

—Me pareció muy interesante el planteo y los sucesos, quería formar parte de una película que se metía en estos temas profundos y punzantes, sin dramatismos explícitos, sino como una caja de realidad.

—La película fue pensada hace mucho tiempo, con varias capas, pero sigue dialogando con la actualidad

—Es una película actual, pero no porque sean temas actuales, sino porque quedan expuestos y por suerte cada vez más.

—¿Cómo vivís el estreno online?

—De las cosas que estoy viviendo es lo menos loco, no me resulta extraño y además estará en simultáneo en todo el mundo.

—Se vio la obra Tarascones…

—Eso me resulta más extraño. El cine de última está pensado para la pantalla, me resigno a cambiar el cine en la pantalla del living, pero el teatro por pantalla es algo que no admito, hay algo que es muy difícil de reproducir.

—Estamos obligados a hacer todo online…

—Sí, pero también obliga a pensar otras formas de exhibición y de producción, Tarascones online no es Tarascones, ni suple, ni reemplaza, es otra cosa.

Componer personajes y el futuro

—¿Investigaste para componer el personaje?

—En el primer encuentro ya Sebastián me llevó el guión completo y cuatro o cinco libros. Me los dejó y me dijo ojealos. Me pareció muy interesante, historias de mujeres. Era un tema que me interesaba pero si no me lo ofrecían no lo hubiera investigado, estaba todo en el guión.

—¿Cómo sigue el año de trabajo?

—Hay que esperar, en principio había proyección. Fernán Mirás estaba con algo para dirigir y ya le dije que por haber hecho su primera película me tiene que contratar sí o sí. Pero hay que esperar, y todo lo que había se fue disolviendo en coronavirus.