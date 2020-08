Luis Salinas: “La música es sanadora, hay que agarrarse de eso”

Luis Salinas se anima al streaming en un show que se verá hoy a las 22 por Ticketek Live. Diario Hoy dialogó con el artista para saber más detalles del espectáculo en el que estará acompañado por su hijo, Juan Salinas, y el músico Alejandro Tula.

—¿Cómo surgió la idea del espectáculo online?

—Es la primera vez, a los pocos días del inicio de la cuarentena hice un videíto, pero este es el primer concierto. Lo grabamos hace unos días para evitar problemas, porque es muy riesgoso.

—¿Querías volver? ¿Qué sentiste al tocar de nuevo?

—Es difícil explicarlo en pocas palabras, porque como a todos, muchos nos quedamos sin trabajo, se cayeron fechas y uno tiene la necesidad de tocar para la gente, y estar tanto tiempo sin eso, ni saber cuándo volveremos, es angustiante. Después de 150 días volver a tocar era una situación, había que salir de casa, estar en contacto, y hacer un vivo sin la gente.

—¿Debe ser difícil no?

—Es muy fría la situación y antinatural, no es como cuando grabas un disco y te filman, acá tocas para la gente que no está, y yo no soy un artista acostumbrado a la televisión y mucho se improvisa. Teniendo en cuenta que no hubo ensayos, tocar con mi hijo y Alejandro Tula, que además se verá en todo el mundo, es una responsabilidad, tratando de hacer con naturalidad para que la música fluya, tenía muchos signos de pregunta y no sé la respuesta aún. Acá la gente paga una entrada, así que había que ser responsable con todo.

—¿Qué selección del repertorio hicieron en función del streaming?

—Fue como volver a tocar y en formato de un trío, dos guitarras y una percusión, a mí siempre me gusta variar, preparamos algunas cosas y otras surgieron.

—¿Tenés idea de seguir así?

—Nadie sabe bien qué va a pasar, y tal vez se cree que ya está y no. Hay que tener fe que esto va a pasar. La música es sanadora, hay que agarrarse de eso, es un regalo que nos da Dios, no creo en la Iglesia, pero sí en Dios, y creo que vamos a salir adelante pensando en positivo y aferrándonos a las cosas buenas.