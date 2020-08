Imputaron a Viviana Canosa por “ejercicio ilegal de la medicina”

Luego de la denuncia del diputado neuquino Juan Manuel Dragani, el abogado de Viviana Canosa confirmó en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli que su defendida fue imputada por el supuesto delito de “curandería” y “ejercicio ilegal de la medicina”.

Según explicó el abogado, toda la escena se “magnificó” y “tergiversó”. Además aseguró que, si bien la conducta puede ser cuestionable, no constituye el delito que se le imputa. "La primera de las aristas por la cual me consultó es porque queda imputada en una causa penal que tramita en la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, pero le imputan el artículo 208 de ese código que es el delito de 'ejercicio ilegal de la medicina', cosa que está claro que la conducta no se adecua al tipo putativo que estipula la norma".

Además advirtió que iniciaran acciones legales contra todos aquellos que tergiversaron sus dichos e iniciaran acciones legales por daños y perjuicios.