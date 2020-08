“En Polémica digo lo que quiero y pienso”

Hermosa y carismática, Fernanda Callejón construyó a fuerza de trabajo una amplia y sólida trayectoria en los medios de comunicación ganándose el amor y el respeto de su público. Desde hace un tiempo, es una de las voces femeninas en una de las mesas más polémicas de la televisión argentina, donde habla de todo sin pelos en la lengua.

—¿Cómo vienen atravesando la cuarentena con tu familia?

—Al principio fue todo muy raro y, si bien lo sigue siendo, estoy medio acostumbrada a esta nueva normalidad. Lo más importante es que rescatamos estar sanos y que pudimos con todo: con nuestra hija, con la convivencia, con la nueva dinámica del hogar. Somos un equipo y nos dividimos las tareas.

—Viviste un gran susto con una pérdida de gas, sin dudas te debe haber sacudido las bases, ¿qué reflexión te dejó?

—Mi conclusión es que somos unos bendecidos, que la vida nos dio una oportunidad más y que mi hija es el ángel que nos vino a salvar. Obviamente que nos costó recuperarnos porque fue un cimbronazo muy fuerte, pero las bases son muy sólidas así que renovó los votos en todo el sentido de la palabra, tanto de la vida como de nosotros mismos.

—Sos una de las mujeres que fue a romper con el esquema clásico y tradicional de Polémica en el bar, ¿cómo lo vivís?

—Hace un año y medio que estaba en tratativas con Gustavo Sofovich. Él tenía muchísimas ganas de formar mesas en las que las mujeres estuvieran presentes y me dijo que quería que yo fuera parte. A mí me hacía ruido ir como panelista, pero él me decía ‘yo quiero que vos estés ahí con toda tu humanidad, opinando como mujer, profesional, mamá, ciudadana’ porque dice que soy una jugadora de toda la cancha. Después de pensarlo mucho, acepté y es un placer. Ahí digo lo que quiero, lo que pienso y lo que me gusta. Además me encanta porque somos todas muy distintas y en la diversidad está lo interesante.

—¿Cómo venían tus proyectos y en qué quedaron?

—Iba a filmar La hija del pueblo, una película sobre violencia de género, pero quedó suspendida por la pandemia.

“Me gusta ser honesta conmigo y con la gente”

Consultada acerca de las constantes muestras de cariño que recibe en redes, Callejón destaca: “A mí la gente me aceptó desde el primer día que pisé esta hermosa profesión. Tal vez tenga que ver con que me muestro tal cual soy y que no me como que soy figura estrella, sino que soy una más que ama la profesión. Tengo 37 años de carrera a fuerza de remo y la constancia. Y hay cosas que atraviesan la pantalla. Me gusta ser honesta conmigo y con la gente. No sé por qué, pero puedo sentir el cariño”.