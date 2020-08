Señalan que la mamá de Luis Miguel está viva

Uno de los grandes misterios desde hace décadas es saber que sucedió con la madre de Luis Miguel. Tanto el cantante cmo su familia, se han mantenido en silencio sobre el paradero de Marcela Basteri, que volvió a la escena tras el lanzamiento de la serie sobre "Luismi". Una versión inidicaba que había sido asesinada por su esposo, mientras que había otra que señalaba que había tenido problemas psiquiátricos y que estaba como indigente, en Buenos Aires.

Pero en las últimas horas, Flavis Basteri, prima de Luis Miguel, dio luz de esperanza para resolver el miserio. En diálogo con Confrontados, la mujer señaló que hay una mujer idéntica a su tía en la clínica Moyano y que presentará una acción judicial para hacer el ADN: ""Es una mujer hermosa, súper dulce y que te mira con esos ojos que te dicen 'soy yo pero no lo puedo decir'", destacó ante la sorpresa de los panelistas.

Y agregó que hay datos concretos que coinciden con Marcela: "Ella me ha dicho cómo ha pasado desde España a Argentina, cosas familiares que hemos vivido y que mi papá me ha contado y que solo sabemos nosotros". Además agregó que en el insitituto, ella está bajo el nombre de Honorina Montes García.

"Yo le digo 'decí que sos vos así te podemos sacar y podés vivir con nosotras. Yo te prometo que nadie se va a enterar, podés vivir conmigo' y ella me dice que no le quiere hacer más daño a nadie", remarcó. También destacó que hay alguien que pone dinero para que la verdad no salga a la luz y le impide hacerse la prueba de ADN.

"Me dicen que me quiero colgar de mi primo. A mí no me interesa Luis Miguel. Quiero que me hagan el ADN para saber si es mi tía y que disfrute sus últimos años y que pueda ir a ver a su hermana a Italia. Es un ser hermoso". Además señaló que Luis Miguel omite el tema, por miedo: "Yo creo que él no sabe y que él la buscó. Él amaba a su mamá y ella a él, lo ama porque es mi tía la que está en el hospital. Yo no sé si él tiene miedo de enfrentarse al fracaso de que no sea ella"