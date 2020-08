“Lejos del prejuicio, tengo la vara muy alta en el Cantando”

Artista de trayectoria y consagrada, su desembarco en el Cantando generó una gran sorpresa en el público y en el ambiente. Lejos de los prejuicios, con su talento y compromiso, Laura Novoa cautiva al jurado más exigente en la pista más famosa del país.

—¿Cómo te animaste al certamen?

—Estaba coacheando a una cantante lírica. Le dije que tenía que animarse a hacer una presentación porque lo lleva en el alma y porque teníamos que escuchar lo que la cuarentena venía a decirnos, cuando me llamó mi representante diciéndome que estaba convocada para Cantando 2020.

—Te repetiste esas palabras y no pudiste decir que no...

—Claro, dije uno es esclavo y liberador de sus propias palabras. De todas maneras, busqué a Katie Viqueira, una maestra cantante maravillosa, y le pedí su veredicto para decidir qué hacía. Me dijo que sí y se convirtió en el ángel de la guarda de este proyecto.

—Con tu llegada rompiste un poco con ese “prejuicio” de que los actores consagrados no eligen programas populares...

—Muchas veces el prejuicio viene de otro lado. Yo nunca fui prejuiciosa y en mi caso siempre di volantazos, porque quería ser yo quien manejara la carrera y no que la carrera me manejara a mí. Hay algo de ser libre dentro de la estructura que me parece bello, y siempre peleé por la libertad. Y la libertad te permite dar saltos aunque sean desafíos.

—Y el público se engancha mucho…

—Siento que un artista debiera de ser eso de 'te llevo a pasear un ratito estés donde estés'. Y el Cantando me encanta, porque te hace divertirte y reírte. Si lo veo así, me gusta, me enamora y le da sentido.

—¿Cómo tomas las devoluciones del jurado?

—Siempre me dicen algo muy lindo, y yo los escucho y miro la mitad del vaso lleno. La realidad es que lejos del prejuicio, tengo la vara muy alta y siento que es una oportunidad popular y social entonces lo quiero hacer lo mejor que pueda, por eso estoy en cada detalle. Pero me olvido de disfrutar.

—¿Te ves como la campeona del Cantando?

—No, me encantaría quedarme lo más que pueda, pero sé mis limitaciones. Aunque este show es tan raro y yo soy tan sapo de otro pozo que quizás me da un alegrón. Pero no es mi objetivo, ojalá aprenda a disfrutar como debiera.