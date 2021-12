La influencer y esposa del “Chapo” Guzmán fue condenada en Estados Unidos

Es modelo e influencer, pero Emma Coronel se lanzó a la fama tras casarse con Joaquín “El Chapo” Guzmán y fundar una familia con dos hijas gemelas en común, Joaquina y Emali.

Sucede que mientras su esposo cumple una condena de cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad ubicada en Estados Unidos, ella fue sentenciada a tres años de prisión, otros cuatro de libertad condicional. Incluso, le adjudicaron una multa de medio millón de dólares por haber sido cómplice de su esposo en transacciones monetarias que violaban las leyes fiscales, tráfico de heroína y cocaína como también por lavado de dinero.

Antes de recibir el mensaje del juez, la mujer pidió un permiso para dar unas últimas palabras, así advirtió: “Con todo respeto, señor juez, expreso mi más sincero arrepentimiento por cualquier daño que hubiera causado a los ciudadanos de este país, yo también soy ciudadana de este país. Sé que para usted puede resultar difícil ignorar que soy la esposa de Guzmán y tal vez se sienta en la obligación de ser más duro, pero le ruego que no lo haga. Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia al estar ante esta situación. Por eso estoy aquí pidiendo disculpas. Esos valores son los que quiero enseñarles a mis hijas, ellas son el motivo por el cual estoy aquí… Ellas estaban creciendo sin uno de sus papás; por eso le ruego que no las deje crecer sin su mamá”. Asimismo el responsable legal no dejó de responderle: “Espero que críen a sus gemelas en un ambiente diferente al que han experimentado”.

Vale mencionar que, si bien Emma se negó a colaborar con las autoridades, la estrategia legal de sus abogados se fundó en el recurso judicial “safety valve” que resguarda a los delincuentes sin antecedentes penales que asumen su culpabilidad en relación al narcotráfico.