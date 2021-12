Laura Novoa: “El cine como todas las artes se completa con el otro”

El próximo 17 de diciembre llega a Amazon Prime Video su primera película nacional, Causalidad, dirigida por Who, en donde Laura Novoa encarna a un personaje clave. En el marco del 36° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde tuvo su preestreno mundial, diario Hoy accedió a una exclusiva charla con la intérprete, en donde hablamos de su trabajo, su vida y relación con el cine.

—¿Cómo se vive el preestreno en Mar del Plata de la película? ¿Habías estado antes presentando algo?

—Sí, vine el último que se hizo, a presentar Las grietas de Jara, o uno antes de la pandemia, y en este en especial me encuentra con mi hija, que es también actriz, y le interesa el cine, y ella ya estaba acá con sus amigas hacía una semana viendo películas, como todos los jóvenes amantes del cine que vienen y se clavan los quince días del festival viendo películas, entonces se volvían todas el día anterior y le dije que se quedara un día más a acompañarme, entonces esto es muy especial, creo que es el color más lindo que puede tener el festival, me pasó una vez en Venecia, que estuve acompañada con amor, pero de pareja, pero el de un hijo es una bomba. Es un planazo.

—¿Cómo fue rodar todos los días la misma película?

—Para mí un placer, porque soy un bicho de teatro, me alucina el cine, tuve un momento en el que hice mucho cine, me gustaría hacer más cine, películas independientes, apostando a directores nuevos, algo que transito en teatro, pero acá se unían dos amores, el teatro y lo técnico del cine, en el cine hay otro color de actuación, en cine es más introspectivo, y esto de hacer todas las noches la misma película, es lo mejor, yo siento que no mecanizo en la sucesión de pasadas, y en el cine no se da esto de ensayar, o tal vez ensayan, como cuando rodé con Pino Solanas La nube, con la que fui a Venecia, y a él lo trataban como un Dios, y él tenía una técnica con la que nos hacía ensayar, pero después nos hacía pasar la escena y después armaba la puesta, eran larguísimas las jornadas, nos tiraba en el galpón, lo recorríamos, el hijo armaba la puesta de luz y después filmábamos.

—Pero acá no, debías esperar el momento en el que llegara la cámara…

—En realidad yo llevaba más la cámara que ella a mí, yo bailo tango y era muy parecido a eso, por momentos yo la llevaba, y por momentos ella me llevaba, teníamos que tener una danza con el director y Fede Rivares, la cámara, era un baile espectacular, y lo que pasó, que no es común en el cine, y sí en teatro, que se arma un vínculo en el que nadie está bien solo, es un trabajo en equipo, y acá fue así, estábamos todo el tiempo juntos, pero era una película a corte y con algunos actores ni te cruzás en escena, pero acá te cruzabas aunque no te cruzaras, mi personaje en especial, que es como la guía del relato, tiene contacto con todos los actores. Porque de alguna manera llevo la película, esta búsqueda sorora o empática de una jefa de hospital público, que por equis razones busca a una mujer de la que le llama la atención la manera en la que se va del lugar y a partir de eso se revela todo este thriller que está muy bueno.

—Y que finalmente llegará a Amazon y se completará con la mirada del público…

—El cine, como todas las artes, se completa con el otro, porque para eso son, para comunicarnos, y me parece que hay algo muy sediento de comunicación entre el público y sus actores.

La pandemia vino a ponernos y despertarnos a algunas cosas que ya nos habíamos acostumbrados, como el amor al prójimo, el valor del trabajo, las relaciones, si hay algo que rescatar de bueno de esto que atravesamos, esta enorme crisis y aplanadora, de la que no estamos exentos, es muy deseoso el encuentro, el abrazo con amigos, familia y el abrazo con el arte que nos tiene activos.

—Después del estreno de Causalidad, ¿cómo continúa el trabajo?

—En marzo se estrena en HBO Max la serie de María Marta García ­Belsunce.

—Que la iban a rodar y tuvieron que esperar a que pase la pandemia…

—Me pasó más con Causalidad, que tenía programado como el mejor año de mi vida, porque iba a hacer cine, teatro y televisión. Había arrancado con Si la cosa funciona en teatro, Who me había llamado para la película, había hablado ya con una amiga para que me reemplace, porque la película se filmaba durante la “hora mágica”, desde las seis de la tarde hasta las cuatro de la mañana, nuestro tiempo real de filmación, y ensayamos antes de la pandemia.

Con la serie no había leído los libros, no me había dolido tanto como parar con la película, porque si la habíamos ensayado y un día antes de filmar se cerró todo. Cuando rodamos, perdimos parte del equipo, fue difícil y tuvimos que volver a armar el croquis.

—En marzo la serie entonces, ¿y qué más?

—Temporada en Mar del Plata, así que vuelvo en un mes con Vamos a contar mentiras, en el teatro Carreras, con Marcelo De Bellis, Darío Lopilato, Gonzalo Suárez, María Irigaray y gran elenco. Una comedia dirigida por Carlos Olivieri, alguien a quien adoro y trabajé con él hace 20 años, siempre queríamos volver.

—¿Habías trabajado con él en teatro?

—No, en televisión, él es un gran director de televisión y teatro, pero nunca habíamos coincidido en teatro por diferentes razones.

—Tuvo que venir la pandemia para reunirlos…

—La pandemia vino para tantas cosas, pero para mí es un placer y me da mucho placer volver a Mar del Plata, es como recuperar un placer de niña, porque cuando era chiquita venía con mi papá, que hacía temporada, y la pasaba bomba. Cuando vine yo, como actriz, a hacer temporada, no había sido muy feliz, por lo que ahora tengo muchas ganas de rearmar el vínculo, creo que va a estar muy bueno.