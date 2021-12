Jorgelina Aruzzi: “Trato de pensar a los personajes con verdad y con sentir, más allá del género”

Conocida popularmente por sus trabajos en televisión y teatro, Jorgelina Aruzzi es la protagonista, junto a Roberto Moldavsky, de Ex Casados, comedia romántica de Sabrina Farji que fue presentada en “Noches Marplatenses”, del último Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Diario Hoy habló en exclusiva con Aruzzi para conocer detalles de la comedia.

—El cine no es algo frecuente para vos, ¿cómo fue ingresar en este mundo de Ex Casados?

—El cine no es frecuente porque en general estoy haciendo tele o teatro, y una película es incompatible a veces. Meterme en el mundo de Ex Casados fue muy lindo por el vínculo que logramos con Roberto.

—¿Es la primera vez que trabajan juntos?

—Hicimos hace mucho tiempo un piloto que se llamaba La Bobe, para Telefe; pero no pasó nada después. En la película rodamos dos semanas, paramos por la pandemia, y nos conocimos mejor, nos mantuvimos en contacto. Después retomamos la película; fue un reencuentro también, y creo que la química con él y el elenco sirvieron.

—¿Qué viste en el cine que te gustó a diferencia de lo que venís haciendo?

—El cine tiene algo de trabajo previo. El personaje, la letra es esa, no te agregan cosas. Tenés más tiempo para las escenas, te sumergís en un personajes que sabés cómo empieza y termina. En televisión es distinto, y en el teatro un poco (el trabajo) es con lo que pasa con el público. Creo que pasás en el cine muchísimo más tiempo con el equipo y estás concentrada.

—¿Cómo vivís el estreno y su diálogo con el momento actual de conquistas de género?

—Yo estoy muy atenta a eso. Con Sabrina también estuvimos hablando de ciertas escenas que para mí eran de una manera y para ella de otra, y llegamos a la conclusión de que venimos de muchos siglos de opresión y están por ahora los slogans (esto sí, esto no), pero ponerlo en práctica lleva un tiempo. Mi personaje, Sonia, es una mujer contradictoria; está libre y vuelve a caer con él, porque se conocen de nuevo. Y él la va a escuchando, deconstruyendo. Evidentemente el vínculo es muy fuerte.

—¿Qué encontras en la comedia que tal vez en otros géneros no?

—Me parece que la comedia tiene el drama y el drama tiene la comedia, yo no las separo, para mí en la vida van las dos cosas juntas. Sí, elijo la expresión de la comedia porque me convocan, pero yo trato de pensar a los personajes, más allá del género, con verdad y con sentir; y después la comedia es la consecuencia de la situación, no separo comedia de drama.

—¿Te gusta el cine? ¿Viste películas de este estilo para preparar el personaje?

—Me parece que en este tipo de comedia lo que hace el humor es la situación, no el actor. Estudié la letra y estuve en el presente y la situación, no armé nada antes.

—¿Te gusta improvisar en escena?

—Sí, me gusta, y lo exijo en mi contrato (risas).