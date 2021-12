Brian Robert: “Gimnasia tiene jugadores desequilibrantes que tiene que saber aprovechar”

El clásico de la ciudad tiene cientos, o miles, de protagonistas ocultos que siempre guardan una historia para compartir respecto a él. La experiencia de vivirlo desde adentro, incluso disfrutar de un triunfo y más aún si este tiene una resonancia histórica que todavía perdure en el corazón de los hinchas.

Brian Robert es uno de ellos. Exvolante de Gimnasia, promovido a primera por Carlos Ramaciotti, cuestionado en su momento por ser hijo del exvicepresidente del Lobo, pero que sin lugar a dudas atesora una goleada inolvidable, cuando en el año 2003 formó parte del 11 que derrotó al Pincha 4 a 2 en 1 y 57.

“Hoy estoy más alejado del fútbol, enfocado a un emprendimiento familiar vinculado a la inmobiliaria acá en la ciudad de La Plata y en Pinamar”, comentó Brian. Además, al momento de meterse en la piel del clásico local, recordaba: “Siempre me quedará el recuerdo del clásico que jugué, aquel 4 a 2 en 1 y 57, conocido como el partido del abandono. Me tocó ser sustituido cuando íbamos perdiendo y lo dimos vuelta, la fiesta final fue tremenda”.

Al ser consultado sobre cómo le toca vivir el partido de mañana, afirmó: “Tengo amigos jugando en Gimnasia, soy hincha, uno como platense no puede despegarse del clásico. Intuyo que será un partido parejo, hace rato que los dos equipos no llegaban tan igualados en cuanto al juego”. Y por supuesto, no ocultó su deseo personal, que es el de muchos Triperos: “Ojalá se dé todo para el lado del Lobo, tiene jugadores con quienes podría desequilibrar. En un fútbol tan parejo y ante dos equipos que son cortos, los distintos, los desequilibrantes son los que pueden marcar la diferencia”, aseguró.

Ya en el cierre de la nota, habló de su presente que por obligaciones laborales lo mantiene alejado de las canchas. “Hoy ya no formo parte del ambiente del fútbol y dudo que lo forme. Me retiré hace 8 años en Platense, que fue mi último club, pero uno tiene amigos que le van quedando en el deporte. Hoy al Lobo lo veo por la tele o voy al Bosque cada vez que puedo. Ojalá el domingo (mañana) cortemos la racha negativa”, dijo. A su vez, destacó: “Tengo un montón de amigos Pinchas que jugaron y que juegan en el club, hay que tener en claro que la rivalidad solo debe durar 90 minutos, es un partido. Después somos todos platenses”.

Mañana Brian vivirá el clásico platense, junto a su familia, hinchando por el Lobo y alentando para que se corte la racha como tantos Triperos que concurrirán al Bosque o se reunirán al vivirlo. ¿Se cumplirá su deseo?