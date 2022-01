La Justicia espera informes médicos para definir si avanza el juicio contra el Pity Álvarez

Cristian "Pity" Álvarez se encuentra internado en un centro terapéutico de Castelar, adonde fue trasladado desde la sede del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma), del Complejo Penitenciario de Ezeiza, allí aguarda un nuevo informe médico que definirá si será sometido a juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.

El debate oral continúa en suspenso desde que en febrero de 2021 la Justicia consideró que el músico no estaba en condiciones psíquicas de afrontar el proceso. Debido a ello, en abril pasado, los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 29, Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y María Cecilia Maiza, resolvieron, en línea con lo planteado por el fiscal Sandro Abraldes en su dictamen, hacer cesar la prisión preventiva de Álvarez (49) por considerar que "no resulta constitucionalmente válido mantener el encarcelamiento cautelar por un tiempo absolutamente indeterminado, dado que no es posible pronosticar, de momento, cuándo podrá encontrarse en condiciones psíquicas de afrontar el juicio oral".

En tanto, semanas atrás se viralizó una fotografía del músico junto a un fanático en la que se lo ve un visible aumento de peso y el pelo muy diferente a como lo usaba, posando en la vía pública. Al respecto, un allegado al músico confirmó a Télam que ´Pity´ había ido a atenderse a un consultorio externo, ya que padece "varios problemas de salud".

El hecho por el que el cantante está acusado ocurrió cerca de la medianoche del 12 de julio de 2018 frente a la puerta de acceso a la Torre 12 B del barrio Samoré, en Dellepiane Sur y avenida Escalada, de Villa Lugano. Según la acusación, Álvarez salió de allí junto a su novia y de repente se acercó a ellos Díaz, un conocido del barrio con quien comenzó una conversación que derivó en una discusión. Según lo que reconstruyó el juez de instrucción Martín Yadarola, esa discusión fue porque la víctima le recriminó a "Pity" andar diciendo que él le había robado unas pertenencias de una mochila.

Testigos afirmaron que Díaz empujó e intentó pegarle a "Pity", momento en que éste extrajo una pistola y le efectuó un primer tiro en la cara y luego lo remató con otros tres. Poco después, Álvarez abordó con su novia un Volkswagen Polo, a los pocos metros le pidió a la joven que arrojara la pistola en una alcantarilla de la colectora de Dellepiane Sur y desde allí ambos fueron al local bailable "Pinar de Rocha" de Ramos Mejía. Álvarez estuvo casi un día prófugo hasta que el 13 de julio de 2018 se entregó en la comisaría 52, único momento en el que se refirió al hecho cuando le dijo a la prensa: "Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo", dijo.