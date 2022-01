Osvaldo Laport, el “hombre meme” que brilló en las telenovelas

Osvaldo Laport es uruguayo, pero emigró a la Argentina. Aquí fue donde cosechó su amplia trayectoria en las telenovelas de la TV abierta. Comenzó a actuar desde muy joven. Sus primeros papeles datan de los 80, cuando conseguía roles secundarios. Pero en la década de los 90 se consagró como el galán de las historias que se transmitían por la pantalla chica, título que resguardó durante casi 20 años.

Su primer gran éxito fue Cosecharás tu Siembra, telenovela que protagonizó junto a Luisa Kuliok y que se emitía por la pantalla de canal 9. Se trataba de una historia que entremezclaba la mafia siciliana con amores perdidos en Buenos Aires. Luego le siguió Más allá del horizonte, otro éxito en el que Laport protagonizó sus dos temporadas con doble personaje.

A eso le siguió El día que me quieras, 90 60 90, y El último verano, ciclos que formaron parte de una época emblemática de la TV de aire. Con la moda de las novelas costumbristas, el actor uruguayo personificó a Guido Guevara, el entrañable “Guevarita”, un boxeador enamorado de Clarita (Soledad Silveyra). Este personaje hacía todo por mantener los principios en el deporte, en Campeones de la vida.

No fue hasta principios de los 2000, cuando aparecieron las historias románticas de la tarde, que Laport tomó un papel en Amor en Custodia; una historia entre una empresaria, personificada por Solita Silveyra, y su guardaespaldas, el galán masculino que quería tener un vínculo con ella.

De una escena de esa telenovela surgió un nuevo meme que hoy es furor en las redes. “Necesito hacerte el amor”, le dice el personaje de Laport a Silveyra, mientras se tira para atrás el pelo. Y se lo repite tres veces, mientras la mujer llora. Lo cierto es que ahora esa frase es aplicada a todo lo que “necesitan” los usuarios de internet.

Lejos de avergonzarse, Laport se ríe de que su imagen sirva para expresarse en las redes sociales. “Para mí es un privilegio que las nuevas generaciones que no han tenido la posibilidad de ver novelas puedan verlas a través de YouTube o por los memes. No se dan una idea la cantidad de memes con mi imagen que son utilizados por pequeños emprendedores y proyectos de gente trabajadora para vender productos. Por ejemplo, la rotisería de enfrente que vende sus empanadas salteñas. Eso, a mí me da muchísima alegría”, contó el intérprete en una entrevista con un medio nacional.

Incluso él mismo usó su propia imagen en sus redes sociales. Es que Laport es embajador de ACNUR, una fundación que pertenece a la Organización de Naciones Unidas encargada de proteger a las personas refugiadas y desplazadas de sus países de origen por persecuciones o conflictos.

“Necesito que seas un poncho azul”, puso el actor en su feed de Instagram. “Los Ponchos Azules somos todos los argentinos y argentinas comprometidos con la realidad de las personas refugiadas y desplazadas”, escribió.