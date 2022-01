Tchéky Karyo: “Es una de las mejores experiencias que he tenido como actor”

Tchéky Karyo vuelve a interpretar a Julien Baptiste en la serie Baptiste, que estrenó su segunda temporada en StarzPlay. Astuto, seguro y tremendamente inteligente, Julien Baptiste es un reconocido detective francés de personas desaparecidas. Se obsesiona al punto de tomarse los casos de manera personal siendo un empático natural, que no puede evitar involucrarse en la vida de los afectados por los crímenes que investiga. En 1989 el actor rodó en Argentina, bajo la dirección de Eduardo de Gregorio, Cuerpos perdidos, junto a talentos nacionales como Gerardo Romano, María Vaner y Lucrecia Capello, entre otros. Para conocer más detalles de la nueva temporada y de su personaje, diario Hoy dialogó con él.

—¿En qué se diferencia Julien de los demás detectives?

—Julien tiene mucho en común con otros detectives. Hace bien su trabajo y tiene una habilidad singular, y un gran instinto para cada caso en el que trabaja. Yo diría que lo que hace diferente a Julien es que está jubilado, pero sigue trabajando y nadie lo contrata, solo él elige en qué caso se involucra. Siempre es un extraño o intruso. ¡Y es francés!

—¿Qué hace que Julien sea tan bueno en su trabajo?

—Julien sigue investigando casos, aunque no le paguen, así que no busca la fama ni nada parecido. Tiene tiempo, así que se entrega de lleno y da todo en cada caso, en el calor de cada caso. Julien se involucra y está ansioso por resolver esos casos, por encontrar la verdad. Eso es lo que le hace tan bueno.

—¿Podrías explicarnos cómo se entera del caso de Emma Chamber?

—Cuando vemos a Julien al principio de la serie, es un tipo perdido, alejado de Celia, viviendo en una habitación de hotel en mal estado y comiendo sin apetito. De repente, descubre en la televisión a alguien que habla de que ha perdido a sus hijos y a su marido, y que no sabe dónde están. Es una situación incomprensible y Julien se siente un poco atraído por el dolor que Emma refleja en su llamado en televisión, así que decide tomar el avión a Budapest e involucrarse en el caso.

—¿Qué es lo que más admirás de Julien?

—Admiro el instinto de Julien. No es formal y es capaz de caminar por el lado salvaje. Es capaz de escuchar a la gente. Siento que podría ser un buen amigo de Julien. He interpretado el personaje de Julien Baptiste durante casi ocho años. Es muy especial para mí, es una de las mejores experiencias que he tenido como actor trabajar con esta maravillosa producción, les tengo mucho cariño. Se siente como una recompensa porque todos son tan brillantes, humildes y talentosos. Para mí, como actor, es muy enriquecedor.

—Sin revelar demasiado, ¿podrías contarnos acerca del viaje de Julien a lo largo de los ocho episodios?

—El resbaladizo camino que recorre Julien lo lleva muy lejos, a través de la confusión y la tragedia personal, pero veremos lo resistente que puede ser Julien Baptiste.

—Describí la relación entre Julien y Emma.

—Aprenden el uno del otro. Al principio, Emma está un poco sorprendida por este desconocido. Julien no tiene miedo de traspasar el umbral y es quizás un poco iluso. En la desesperación que atraviesa Emma, Julien aporta algo mágico, un tipo diferente de esperanza y eso les ayuda a salir del atolladero en el que se encuentran con el caso. Emma admira su determinación, su resistencia y su total inmersión en la situación. No se rinde. Hay un intercambio entre Julien y Emma, en el que ella recuerda cómo ha acabado en esta situación y se ríe de sus desgracias, pero Julien admira que Emma no haya pestañeado ni haya roto el paso a pesar de su situación.

—¿Qué aporta Fiona Shaw al papel de Emma Chambers? ¿Te gustó trabajar con ella?

—Fiona es muy generosa, da mucho y no da por sentada la situación ni lo escrito. Actuar con un ser humano y una actriz tan brillante es un regalo. También aprecio que, a pesar de ser de orígenes diferentes en cierto modo (ella es británica, yo francés), tenemos las mismas referencias culturales. Ella conoce a la misma gente que yo conozco en Francia y eso nos servía de punto en común. Fue conmovedor e invaluable al conocer a Fiona. ¡La quiero de verdad!

—¿Cómo es la relación entre Julien y Zsofia?

—Dorka Gryllus interpreta a Zsofia, nacida en Hungría de una familia turca, que se convierte en jefa de la Policía. Zsofia supervisa el caso desde el punto de vista policial y no es fácil para ella ver cómo Julien atraviesa una encrucijada y se involucra. La pone en una situación extraña con el trabajo y esto provoca roces entre los dos. Con el tiempo se dará cuenta de que Julien es una ventaja y está ayudando. Zsofia también se enfrenta al hecho de ser de origen inmigrante y a las dificultades que ella y su padre tienen como consecuencia de esto.

—¿Cómo fue el rodaje en Budapest?

—Ámsterdam se convirtió en un personaje por sí mismo en la serie, teniendo en cuenta la forma en que se desarrolló la historia. En la segunda temporada, Hungría es igualmente un personaje en la forma en que se desarrolla la historia, no en cuanto a atributos turísticos, sino más bien como sociedad en crisis.

—¿Con qué elemento de la serie te gustaría que el público se ­identifique?

—Pasarán por una montaña rusa: estarán junto a Emma Chambers y Julien Baptiste mientras atraviesan la confusión y se enfrentan a la corrupción. Espero que el público sienta afecto por Emma y su deseo de encontrar a su familia junto a Julien.

—¿En qué tipo de viaje se embarcará el público al ver la segunda temporada de Baptiste?

—Hay muchos giros y sorpresas. Acompañarán a Julien y Emma en su viaje. La serie en sí misma también dará mucho de qué hablar en cuanto a cómo cada uno se enfrentaría a este tipo de situaciones. También se divertirán, ya que hay momentos de humor. Harry y Jack Williams saben intercalar aspectos de la vida humana en estos escenarios. Por su forma de escribir, saben que la vida no es una comedia directa ni tampoco una tragedia directa, sino que tiene algo de cada una.