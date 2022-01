Slash presenta el segundo corte del nuevo álbum de su banda

El guitarrista de rock británico Slash subió hoy a plataformas junto al cantante Myles Kennedy y su banda The Conspirators la canción "Call Off The Dogs", segundo corte de su álbum “4”, que será lanzado el próximo 11 de febrero a través de Gibson Records en asociación con BMG.

El álbum “4” marca la primera música nueva del grupo en cuatro años, y es la quinta placa en solitario del que fuera guitarrista de Guns N' Roses y Velvet Revolver y la cuarta del grupo.

La banda de Slash, con una década de trayectoria, está integrada por Myles Kennedy en voz, Brent Fitz en batería, Todd Kerns en bajo y Frank Sidoris en guitarra.

Los álbumes anteriores de la banda ("Apocalyptic Love" de 2012, "World On Fire" de 2014, y "Living The Dream" de 2018) debutaron en el Top 5 de las listas de Billboard en Estados Unidos y alcanzaron el Top 10 en las doce listas principales de todo el mundo.

Con álbum nuevo, la banda iniciará un gira por Estados Unidos el próximo 8 de febrero con fechas en Portland, Oregón, Los Ángeles, Nueva York, Boston, Filadelfia, Chicago, Denver, Nashville, Dallas, Austin, Houston entre 28 ciudades, que finalizará el 26 de marzo en Orlando.