Lluvia de noviembre: amor y muerte en una sola obra

Corría 1992 cuando Axl Rose presentó el sencillo November rain, una obra que recibió galardones, nominaciones y lideró las listas en reiteradas oportunidades.

Bajo la pluma del cantante, la composición y posterior producción ocurrió en los ochenta pero llegó a grabarse mucho después. Asimismo sus características consensuaron la balada, el rock, la sinfonía en un tema que en su origen duró 8 minutos.

Por otra parte, la canción estuvo acompañada por un video que apoyó su promoción y fue dirigido por el cineasta inglés Andy Morahan, reconocido por sus realizaciones para artistas de primera línea como George Michael, Cindy Lauper, Tina Turner y Ozzy Osbourne.

Con locaciones majestuosas y un vestuario al tono, la producción audiovisual fue la más costosa de la historia de MTV, llegando a un balance de 2 millones de dólares que rompió los hilos narrativos para este tipo de obra. En 2018 se convirtió en el primer video de los 90 en superar el billón de visitas en YouTube.

Inspirada en Without you, el cuento breve del escritor estadounidense Del James e incluido en su obra literaria El lenguaje del miedo, la canción narra el perfil de una estrella de rock que afronta la pérdida de su novia que cometió suicidio de forma reciente. Además, avizora los momentos compartidos, el paso por el altar y una fiesta de matrimonio que no pudo ser acabando en un doloroso velorio.

Por ese entonces, Axl había entablado un intenso romance con Stephanie Seymour, una modelo que también fue la responsable de protagonizar el cortometraje. Estos tortolitos hicieron de su relación una tormenta de amor y odio.

Se consideraron mutuamente, pero a la vez se denunciaron por golpes, adicciones y otros escándalos mediáticos para volverse a elegir hasta el hartazgo. El final estuvo dado por un episodio de agresiones que culminó con una denuncia policial por el robo de joyas. Es más, el cantante alegó que estaban por casarse, pero ella lo engañó con el actor Charlie Sheen.

Al respecto del noviazgo, el líder de la banda llegó a revelar que la canción Lluvia de noviembre tenía múltiples conexiones con su vínculo junto a Stephanie Seymour dando cuenta que las historias cruzan la pantalla.

Tras la separación, el cantante vivió el ocaso por sus adicciones llegando a modificar su aspecto físico por exceso de cirugías plásticas. Una vez que tocó fondo y trató su patología, volvió al ruedo con colaboraciones musicales.

Por su parte, la modelo de alta costura se casó con un millonario, tuvo otros hijos y ahora se dedica a la producción de comerciales.